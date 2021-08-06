台船承造100噸級巡防救難艇交船 派金門改良機艙配置

海洋委員會海巡署艦隊分署委由台船建造100噸級巡防救難艇，今天下午在基隆廠舉行交船典禮，由台船基隆廠朱有亮廠長暨海巡署艦隊分署吳金河副署長主持。提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。

海洋委員會海巡署為了加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別建造100噸級巡防救難艇，15艘委由台船公司建造，前5艘巡防救難艇已分別完工交船，今天舉行交船典禮的是其中的第6艘PP-10073巡防救難艇，另9艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。

朱有亮表示，感謝海巡署對台船的支持，很高興能再將新船交予海巡署，並即將加入金門分隊巡防團隊。這艘船於108年10月7日開工，109年6月10日安放龍骨，110年2月3日舉行下水典禮，在基隆廠全體同仁的努力與監造代表驗船師們的合作之下，戮力完成。

儀式中由朱有亮廠長將PP-10073巡防救難艇模型，贈予海巡署艦隊分署金門海巡隊李浩名艇長。該艇採用歐規德國MTU高速主機，最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。