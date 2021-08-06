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「少校跪府」太丢人 傳國防部長邱國正下令撤職究辦

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「少校跪府」太丢人 傳國防部長邱國正下令撤職究辦

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
因申請延役不成，空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長李敦鵬少校，2日清晨穿著空軍軍服。圖／翻攝臉書網頁
因申請延役不成，空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長李敦鵬少校，2日清晨穿著空軍軍服。圖／翻攝臉書網頁

少校為延役不成府前下跪事件，傳國防部邱國正不滿空軍懲處過輕，親自下令研擬將少校撤職究辦。國防部發言人史順文今天表示，此案由空軍司令部依權責、法規辦理。

因申請延役不成，空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長李敦鵬少校，2日清晨穿著空軍軍服跑到總統府位於重慶南路與寶慶路口下跪陳情，空軍經人評會記他大過一次，調三指部部屬軍官。

媒體報導，該人事懲處案經空軍司令部核定送國防部核備時，國防部長邱國正認為李敦鵬下跪事件是軍人的恥辱，並嚴重影響軍譽，空軍的懲處過輕，若李不立即申請退伍，要求聯一人事次長室研擬加以撤職究辦。

對此，國防部發言人史順文今天表示，此案由空軍司令部依權責、法規辦理。

官員透露，邱國正對此案確實不以為然，認為少校下跪之舉有辱軍人品格，「相信空軍」會作出合適懲處，但不會干預空軍司令部的處置。

空軍 國防部 邱國正

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