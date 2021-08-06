陸軍：PGK精準導引套件可結合陸軍現有增程彈藥運用

美國於美東時間8月4日正式通知國會對台灣出售40輛M109A6 155公厘自走榴彈砲車與相關設備，價格達7.5億美元，約208.37億元台幣。陸軍司令部今天表示，此價格是全案「可供售項目」上限額度，陸軍會在符合戰力需求及法定預算內選擇合適方案。

對於外界美國對我軍售M109A6自走砲金額過高、無精準導引砲彈」等情，陸軍司令部今（6）日表示，此案依防衛作戰需求及考量整體國防資源，向美提出需求採購40門M109A6新型155公厘自走砲，為美軍現役主力裝備，獲裝後可提升地面部隊應變及火力支援效能。

陸軍司令部表示，美安合局(DSCA)網站所公告金額為7.5億美元，為全案「可供售項目」上限額度，包括工業合作、關鍵技術移轉及美方建議採購附屬裝備、後勤支援服務等；後續陸軍將綜合考量，在符合戰力需求及法定預算內，選擇最適方案，達成有效增強國土防衛可恃戰力目標。

陸軍司令部說，美公告售我的PGK精準導引套件，可結合陸軍現有增程彈藥運用，對提升「遠距、精準」打擊效能，具明顯助益。