快訊

AZ混打BNT疫苗將放行！將優先開放一至三類醫護

國產疫苗將上場 陳時中：第五輪莫德納、第六輪打高端

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸軍：PGK精準導引套件可結合陸軍現有增程彈藥運用

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍司令部說，美公告售我的PGK精準導引套件（如圖）可結合陸軍現有增程彈藥運用，對提升「遠距、精準」打擊效能，具明顯助益。圖／取自US Army Acquisition Support Center
陸軍司令部說，美公告售我的PGK精準導引套件（如圖）可結合陸軍現有增程彈藥運用，對提升「遠距、精準」打擊效能，具明顯助益。圖／取自US Army Acquisition Support Center

美國於美東時間8月4日正式通知國會對台灣出售40輛M109A6 155公厘自走榴彈砲車與相關設備，價格達7.5億美元，約208.37億元台幣。陸軍司令部今天表示，此價格是全案「可供售項目」上限額度，陸軍會在符合戰力需求及法定預算內選擇合適方案。

對於外界美國對我軍售M109A6自走砲金額過高、無精準導引砲彈」等情，陸軍司令部今（6）日表示，此案依防衛作戰需求及考量整體國防資源，向美提出需求採購40門M109A6新型155公厘自走砲，為美軍現役主力裝備，獲裝後可提升地面部隊應變及火力支援效能。

陸軍司令部表示，美安合局(DSCA)網站所公告金額為7.5億美元，為全案「可供售項目」上限額度，包括工業合作、關鍵技術移轉及美方建議採購附屬裝備、後勤支援服務等；後續陸軍將綜合考量，在符合戰力需求及法定預算內，選擇最適方案，達成有效增強國土防衛可恃戰力目標。

陸軍司令部說，美公告售我的PGK精準導引套件，可結合陸軍現有增程彈藥運用，對提升「遠距、精準」打擊效能，具明顯助益。

軍售

延伸閱讀

拜登政府首度對台軍售：M109A6自走砲「好事多磨」的省思

美售我M109A6自走砲 蘇紫雲：「大砲成為狙擊槍」

疑大雨釀國三台南東山路段6車連環撞 波及陸軍車輛

桃園3輪全民接種增2大接種站 鄭文燦向東奧選手加油

相關新聞

拜登軍售速度不輸川普！軍事專家：台美仍須省思

美國於美東時間8月4日終於正式通知國會對台灣出售40輛M109A6 155公厘自走榴彈炮車、20輛M992A2彈藥車、五輛M88A2救濟車、一套先進野戰砲兵戰術資料系統（AFATDS）以及1,698個精準導引砲彈套件（PGK）等，總共價值約七億五千萬美元。這是拜登政府上任以來頭一樁的對台軍售，在台海軍事風雲日緊、國際趨於關注這個「地球上最危險」的美中對抗熱點之際，自然也被賦予了一定的指標意義。

40輛M109A6自走砲車 拜登政府首對台軍售

拜登政府上任後首度宣布對台軍售，表示此舉有助於維持地區軍事平衡和政治穩定。美國國防安全合作局（ＤＳＣＡ）四日表示，國務院...

陸軍：PGK精準導引套件可結合陸軍現有增程彈藥運用

美國於美東時間8月4日正式通知國會對台灣出售40輛M109A6 155公厘自走榴彈砲車與相關設備，價格達7.5億美元，約...

蔡政府軍公教年改有成！退撫基金進帳386億元

蔡政府推動軍公教年金改革獲得初步成果。2019年度因推動軍公教年改，節省經費合計達286.86億元，此外，今(2021)...

美售台M106A6自走砲 「非國家」因素卡住「銳霆專案」

美國於美東時間8月4日終於正式通知國會對台灣出售40輛M109A6 155公厘自走榴彈砲車，台海安全研究中心主任梅復興今...

美印太司令：對中有緊迫感 須威懾

美國印太司令部司令海軍上將阿奎利諾四日表示，美軍在印太地區的重要任務是確保亞太地區，包括台灣海峽的現狀得以保持；中共在香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。