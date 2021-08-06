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美售我新自走砲 戰略學者：非指標軍售 台美軍合關鍵看這項
美國國防合作署(DSCA)昨日公布出售中華民國M-109A6自走砲與彈藥導引套件，中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，M109A6在近年的對台軍售中稱不上是具指標性的項目，未來一年台美軍事交流能否有大幅提升，關鍵性指標之一，是我國防部能否派出觀察員，參加美國主導的2022年第28屆環太平洋軍演。
揭仲表示， M109A6軍售案其實台美雙方在川普政府末期就已經達成共識，之所以會拖延至此時才宣布，應該只是雙方都有一些技術上的問題有待處理，包括彈藥種類和採購數量等；等這些技術問題處理完畢後，拜登政府就依照程序通知美國國會。
揭仲說，M109A6雖然能大幅提升國軍砲兵射擊指揮自動化的程度、縮短接戰時間與提升命中率，但由於射程僅約24至40公里，是屬於防衛性武器性質，在敏感程度上遠低於海馬士多管火箭和增程型距外陸攻飛彈等；美國行政部門不太可能有太多政治性的考量，例如為了讓「天津會談」不受影響而刻意推遲等。
至於拜登政府宣布出售M109A6給台灣，是否代表拜登政府在處理台美軍事交流方面會更加深化？揭仲認為由於M109A6在近年的對台軍售中稱不上是具指標性的項目，拜登政府僅是沒有推翻前政府與台灣達成的共識，不太能作為拜登政府處理台美軍事交流政策走向的重要參考。揭仲指出，未來一年台美軍事交流能否有大幅的提升，關鍵性指標之一，是我國國防部能否派出觀察員，參加2022年的第28 屆環太平洋軍演（Rim of the Pacific. Exercise, RIMPAC）。
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