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軍友社勞軍行程恢復 首站探視因公癱瘓18年士兵

聯合報 / 記者程嘉文╱即時報導
軍友社理事長李棟樑慰問徐木聰，中為榮總桃園分院院長盧星華。圖／軍聞社
軍友社理事長李棟樑慰問徐木聰，中為榮總桃園分院院長盧星華。圖／軍聞社

中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，今天前往退輔會榮民總醫院桃園分院，探望民國92年服役期間急病癱瘓的士兵徐國維，為長期照料徐國維的父親徐木聰加油打氣，並致贈院方慰問品，向院長盧星華等工作人員表達尊敬與謝意。

今年5月新冠肺炎疫情加劇，國內防疫進入第三級警戒後，軍友社因此暫停勞軍行程。今天是活動恢復後第一場行程，由於父親節將屆，因此特意先到桃園探忘徐木聰、徐國維父子。

民國92年，在陸軍部隊服義務役的徐國維，在站衛兵時突然「熱中風」昏迷，部隊雖然送醫急救搶回一命，但是腦血管受損，從此癱瘓失去意識，無法言語，被醫生形容是半個植物人。國防部判定退伍後，94年起以「公費就養」身分住進榮總桃園分院至今。身為單親爸爸的徐木聰，收掉原本經營的小生意，面對經濟的困窘，以及永無止境的疲憊，十多年來親自在病房照顧兒子，包括抽痰、拍背、按摩、餵食、洗澡、處理大小便，備極辛苦。

107年8月4日，聯合報在A6版刊登徐木聰、徐國維父子的故事。李棟樑看到這則消息，十分感動，隨即安排前往醫院探視，並承諾每年捐贈20萬元給徐家，協助徐木聰減少負擔。徐木聰因此得以聘雇一位印尼籍看護工，協助照料兒子。

李棟樑今天對徐木聰、盧星華、陸軍政戰主任楊安中將等人表示，即使因為疫情，大家好一陣子無法見面，所幸老朋友們都別來無恙。他也當場表示，雖然自己明年就將卸任軍友社理事長，但還是會持續捐款協助徐家。

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