快訊

大雨狂炸！ 高雄六龜等五區下午停止上班上課

學生搶課開價9萬...高教利益化、名師光環讓選課文化淪為生意

美日英澳南海軍演將啓動 美海洋監視船迫近共軍亞龍灣

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
呂禮詩引述越南軍事記者Duan Dang在Twitter貼文，指AIS訊號顯示美艦海洋監視船「勝利號」（USNS Victorious T-AGOS-19）目前在「瓊航警0061」航行警告區域內。圖／取自呂禮詩臉書網頁
呂禮詩引述越南軍事記者Duan Dang在Twitter貼文，指AIS訊號顯示美艦海洋監視船「勝利號」（USNS Victorious T-AGOS-19）目前在「瓊航警0061」航行警告區域內。圖／取自呂禮詩臉書網頁

美日英澳等國的軍艦集結東亞、解放軍也即將在南海軍演之際，有專家披露，一艘美艦海洋監視船「勝利號」，目前航行在共軍「瓊航警0061」航行警告區域內，情勢引人關注。

前海軍新江艦長呂禮詩今在臉書貼文表示，解放軍南海軍演不是新聞，航行警告劃設的海域中有開著AIS航行的美艦，而且是專門遠距偵潛的海洋監視船，這就是新聞了！

他引述越南軍事記者Duan Dang在Twitter貼文，指AIS訊號顯示美艦海洋監視船「勝利號」（USNS Victorious T-AGOS-19）目前在「瓊航警0061」航行警告區域內，雖然演習在明（6）日凌晨開始，但海洋監視船的出現，可能對亞龍灣「龍坡海軍基地」內的潛艦啟航造成了影響。

呂禮詩表示，目前無法得知美軍此舉是否為「2021年全球大規模演習」（Large Scale Global Exercise 21, LSGE21）的一部分，但是在美日英澳等國的軍艦集結東亞、解放軍亦即將在南海軍演之際，出現如同2009年海上民兵與海洋監視船「無瑕號」（USNS Impeccable T-AGOS-23）的可能場景，頗為令人憂心。

2009年美國海軍海洋研究船「無瑕號」在南海作業時，曾遭受中國大陸海事民兵的包圍。

中共解放軍明起將在南海軍演。圖／取自呂禮詩臉書網頁
中共解放軍明起將在南海軍演。圖／取自呂禮詩臉書網頁

海軍 南海 解放軍

延伸閱讀

華府智庫學者示警 台中港恐成共軍目標

中俄防長會晤後 八月俄軍將與共軍舉行聯合演習

共軍運8反潛機進入我西南空域 空軍持續反制

美軍機降落台灣 共軍少將嗆：抗議後必有後續手段

相關新聞

拜登政府首度軍售 台灣將獲M109A6自走砲系統

拜登政府上任以來，首度宣布對台軍售。美國國防安全合作局（DSCA）4日表示，國務院批准售台40門M109A6自走砲（新型155公厘火砲及精準彈藥），金額約7.5億美元（約新台幣208億元），行政部門已通知國會。

美正式公布售我M109A6自走砲 精準彈藥是重點

美國發布售我40門M109A6自走砲及精準彈藥，國防部上午表示，此次美方同意軍售品項，有助於提升地面部隊快速應變及火力支...

美日英澳南海軍演將啓動 美海洋監視船迫近共軍亞龍灣

美日英澳等國的軍艦集結東亞、解放軍也即將在南海軍演之際，有專家披露，一艘美艦海洋監視船「勝利號」，目前航行在共軍「瓊航警...

美公告售我M109A6 專家：拜登政府表現對台灣安全加持

美國發布售我40門M109A6自走砲及精準彈藥，有專家認為，由於我國尚未與美國正式提出新的軍購項目，拜登政府如欲透過軍售...

拜登政府首度對台軍售 總統府：誠摯感謝

美國政府於美東時間8月4日宣布，將對我方出售40門M109A6自走砲，總統府發言人張惇涵今天表示，對於美國政府履行對「台...

美國宣布對台軍售 總統府表示誠摯感謝

美國政府於美東時間8月4日宣布，將對台出售40門M109A6自走砲，總統府發言人張惇涵今（5）日表示，對於美國政府履行對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。