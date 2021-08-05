美日英澳南海軍演將啓動 美海洋監視船迫近共軍亞龍灣
美日英澳等國的軍艦集結東亞、解放軍也即將在南海軍演之際，有專家披露，一艘美艦海洋監視船「勝利號」，目前航行在共軍「瓊航警0061」航行警告區域內，情勢引人關注。
前海軍新江艦長呂禮詩今在臉書貼文表示，解放軍南海軍演不是新聞，航行警告劃設的海域中有開著AIS航行的美艦，而且是專門遠距偵潛的海洋監視船，這就是新聞了！
他引述越南軍事記者Duan Dang在Twitter貼文，指AIS訊號顯示美艦海洋監視船「勝利號」（USNS Victorious T-AGOS-19）目前在「瓊航警0061」航行警告區域內，雖然演習在明（6）日凌晨開始，但海洋監視船的出現，可能對亞龍灣「龍坡海軍基地」內的潛艦啟航造成了影響。
呂禮詩表示，目前無法得知美軍此舉是否為「2021年全球大規模演習」（Large Scale Global Exercise 21, LSGE21）的一部分，但是在美日英澳等國的軍艦集結東亞、解放軍亦即將在南海軍演之際，出現如同2009年海上民兵與海洋監視船「無瑕號」（USNS Impeccable T-AGOS-23）的可能場景，頗為令人憂心。
2009年美國海軍海洋研究船「無瑕號」在南海作業時，曾遭受中國大陸海事民兵的包圍。
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