美公告售我M109A6 專家：拜登政府表現對台灣安全加持

美國發布售我40門M109A6自走砲及精準彈藥，有專家認為，由於我國尚未與美國正式提出新的軍購項目，拜登政府如欲透過軍售來表現對台灣安全的加持，M109A6就是唯一可用而又已萬事俱備的方案。

台海安全研究中心主任梅復興今在臉書貼文表示，從去年一直拖延至今的M109A6 155公厘自走榴彈砲軍售案終於在今天，即美國東部時間8月4日下午正式通告國會，成為拜登政府上台後的首次對台灣的軍售！

梅復興稱，他先前曾預判這項軍售預計會於今年第三季處理此案；且 精準導引砲彈乃此案關鍵要素，然而陸軍之前規劃一併採購的M982A1 Excalibur彈卻因含有瑞典技術而無法對臺輸出，必須以M1156/PGK 精準導引套件替代。

梅復興認為，雖然高成本的自走火砲未見得最符合台灣優先軍事需求，但由於台灣尚未與美國正式提出新的軍購項目可於近期內完成審查程序，所以拜登政府如欲透過軍售來表現對台灣安全的加持，M109A6自然成為唯一可用而又已萬事俱備的方案。