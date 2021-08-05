快訊

美撤軍阿富汗惹議 電影《戰爭機器》早預言？

「為何不迎郭婞淳」幻象戰機迎東奧選手惹議 軍方說難言之隱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美公告售我M109A6 專家：拜登政府表現對台灣安全加持

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國國防安全合作局（DSCA）4日表示，國務院批准售台40門M109A6自走砲（新型155公厘火砲及精準彈藥），金額約7.5億美元，行政部門已通知國會。 圖／美國陸軍官網
美國國防安全合作局（DSCA）4日表示，國務院批准售台40門M109A6自走砲（新型155公厘火砲及精準彈藥），金額約7.5億美元，行政部門已通知國會。 圖／美國陸軍官網

美國發布售我40門M109A6自走砲及精準彈藥，有專家認為，由於我國尚未與美國正式提出新的軍購項目，拜登政府如欲透過軍售來表現對台灣安全的加持，M109A6就是唯一可用而又已萬事俱備的方案。

台海安全研究中心主任梅復興今在臉書貼文表示，從去年一直拖延至今的M109A6 155公厘自走榴彈砲軍售案終於在今天，即美國東部時間8月4日下午正式通告國會，成為拜登政府上台後的首次對台灣的軍售！

梅復興稱，他先前曾預判這項軍售預計會於今年第三季處理此案；且 精準導引砲彈乃此案關鍵要素，然而陸軍之前規劃一併採購的M982A1 Excalibur彈卻因含有瑞典技術而無法對臺輸出，必須以M1156/PGK 精準導引套件替代。

梅復興認為，雖然高成本的自走火砲未見得最符合台灣優先軍事需求，但由於台灣尚未與美國正式提出新的軍購項目可於近期內完成審查程序，所以拜登政府如欲透過軍售來表現對台灣安全的加持，M109A6自然成為唯一可用而又已萬事俱備的方案。

軍售 拜登 瑞典

延伸閱讀

拜登政府首度對台軍售 總統府：誠摯感謝

拜登政府首度軍售 台灣將獲M109A6自走砲系統

WHO要求富國暫緩追打疫苗以助窮國 美稱沒必要

拜登90天病毒溯源期限將屆 中國升高宣傳反擊

相關新聞

拜登政府首度軍售 台灣將獲M109A6自走砲系統

拜登政府上任以來，首度宣布對台軍售。美國國防安全合作局（DSCA）4日表示，國務院批准售台40門M109A6自走砲（新型155公厘火砲及精準彈藥），金額約7.5億美元（約新台幣208億元），行政部門已通知國會。

美正式公布售我M109A6自走砲 精準彈藥是重點

美國發布售我40門M109A6自走砲及精準彈藥，國防部上午表示，此次美方同意軍售品項，有助於提升地面部隊快速應變及火力支...

美公告售我M109A6 專家：拜登政府表現對台灣安全加持

美國發布售我40門M109A6自走砲及精準彈藥，有專家認為，由於我國尚未與美國正式提出新的軍購項目，拜登政府如欲透過軍售...

拜登政府首度對台軍售 總統府：誠摯感謝

美國政府於美東時間8月4日宣布，將對我方出售40門M109A6自走砲，總統府發言人張惇涵今天表示，對於美國政府履行對「台...

美國宣布對台軍售 總統府表示誠摯感謝

美國政府於美東時間8月4日宣布，將對台出售40門M109A6自走砲，總統府發言人張惇涵今（5）日表示，對於美國政府履行對...

最危險的地方終究是最危險的地方

今年4月紐約時報記者自美國發了一篇台海緊張情勢升高的報導，內文引述主筆記者在台灣同事的觀察，當外界擔心台海緊張情勢升高時，台灣內部卻對此毫無感覺，描述的場景彷彿是古龍在武俠小說「三少爺的劍」中所寫的：最危險的地方就是最安全的地方。但台海實際情況真的是這樣嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。