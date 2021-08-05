美正式公布售我M109A6自走砲 精準彈藥是重點
美國發布售我40門M109A6自走砲及精準彈藥，國防部上午表示，此次美方同意軍售品項，有助於提升地面部隊快速應變及火力支援能力，建立我可恃防衛戰力。感謝美國持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。
拜登政府上任以來，首度宣布對台軍售。美國國防安全合作局（DSCA）4日表示，國務院批准售台40門M109A6自走砲（新型155公厘火砲及精準彈藥），金額約7.5億美元（約新台幣208億元），行政部門已通知國會；一名國務院發言人表示，這項軍售將有助台灣自走砲系統現代化，強化台灣自我防衛能力以應對當下與未來的威脅。
此次美對台軍售内容包括40輛M109A6砲車、20輛M992A2彈藥車、5輛M88A2救濟車、1套先進野戰砲兵戰術資料系統(AFATDS)、1698個導引砲彈套件(PGK)。總價7.5億美元。
這項軍售曾由川普政府預告，我方已以「銳霆專案」為名編列預算並經三讀，本報月前即曾報導美國在台協會（AIT）已通告我方拜登政府將批准此案。而我方原預計採購100輛M109A6自走砲，同時升級現有M109A2、A5現役裝備，同案並預計採購M982A1神劍（Excalibur）精準導引砲彈；但我方因預算限制減裝採購，降到40輛，精準砲彈則因智慧財產權問題，研發國未同意出售，以M1156 PGK套件取代。
M1156 PGK這是一種可加裝在普通砲彈頭部引信位置的導引、控制套件，可藉由GPS衛星（GPS-M）導引，並配合小型控制翼面調整砲彈的飛行彈道，提升砲彈的精準度的套件。
國防部今（5）日表示，美國政府於美東時間8月4日就「M109A6自走砲」7.5億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。
國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。此次美方同意軍售品項，有助於提升地面部隊快速應變及火力支援能力，建立我可恃防衛戰力，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。
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