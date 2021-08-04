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直播／戴資穎、麟洋配返台 4架幻象戰機伴飛迎國手

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幻象戰機迎選手榮歸花數百萬 省錢市長柯文哲這樣說..

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，得獎大家高興，也會想放個煙火，不用太嚴肅，每天藍綠口水戰，至少奧運，看運動選手比賽很療癒。圖／北市府提供
柯文哲說，得獎大家高興，也會想放個煙火，不用太嚴肅，每天藍綠口水戰，至少奧運，看運動選手比賽很療癒。圖／北市府提供

東京奧運奪牌選手獎金加碼，對於台中給東奧銀牌國手200萬獎金，但台北市卻只給金牌選手152萬？台北市長柯文哲今天說，拿到奧運獎牌當然值得高興，但很多事情要長遠規畫，更重要的是要能運動員，能在台灣好好生存、生活，還有要有可長可久的運動產業。

柯文哲也說，奧運結束後，台北市政府會有更長遠的規畫，還有不應當戶籍不一樣，選手領的獎金不一樣，正常的國家不應該是這樣。

另外，對於奧運選手今搭華航專機返台，空軍派出4架幻象2000戰機施放熱焰彈迎接，將花費數百萬元的戰機燃料費，柯文哲說，如果把空軍當作訓練項目這樣想就好了，有時候這種東西就是得獎大家高興，也會想放個煙火，不用太嚴肅，每天藍綠口水戰，至少奧運，看運動選手比賽很療癒。

對於各縣市加碼奪牌選手獎金，柯文哲說，台灣選手可以拿到奧運獎牌，當然值得高興，但做什麼事情，還是有長遠規畫，台北市就會先花1.5億元，幫選手作基層訓練經費，包括派出國移地訓練、聘請外國教練的經費。

柯也說，更重要的是，當我們替奪牌選手歡呼，那些沒有得獎的呢？還有背後的教練？運動防護員？運動員能得獎當然很好，但很多事情長遠規畫更重要，更重要的是，要有可長可久的運動產業。

2020東京奧運 東奧中華隊 柯文哲

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