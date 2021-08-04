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海軍新型救難艦今日開工 潛水鐘可達水下100米

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
新型救難艦開工典禮在台船高雄廠舉行，由台船董事長鄭文隆（左）及海軍司令劉志斌上將（右）共同主持。圖／台船提供
新型救難艦開工典禮在台船高雄廠舉行，由台船董事長鄭文隆（左）及海軍司令劉志斌上將（右）共同主持。圖／台船提供

國防部委由台船建造的海軍「新型救難艦」今天上午開工，這艘船艦配備先進救難系統，潛水作業系統（潛水鐘）可達水深100公尺，水下遙控載具系統（ROV）可達水深500公尺，將可提升海軍救難能量

新型救難艦開工典禮在台船高雄廠舉行，由台船董事長鄭文隆及海軍司令劉志斌上將共同主持，這艘新型救難艦於109年12月4日簽約，110年7月16日完成第一階段開工報告，預定112年8月4日交船，全案價金29.75億元。

台船表示，新型救難艦是海軍重要造艦計畫，也是政府「國艦國造」政策中的指標型建案，全長87公尺，最大模寬15.5公尺，滿載排水量3250噸，滿載船速18節。

最大的特色是電力推進系統搭配減速機及可變螺距車葉（CPP），並配備動態定位系統，具艏、艉側推進器及伸縮式全向推進器等輔助推進裝置，另有特殊任務裝載潛水作業系統、水下無人載具及釋放回收系統。主要任務為拖帶、救難與水下作業，船艦速度快、機動力佳、自動化作業能力高、拖帶拉力大。

台船表示，新型救難艦配備一套整合式儎台管理系統（IPMS），能整合推進、電力等模組裝備警報、監視及控制功能，且備有一套艦上訓練模式模組 ，提供艦上人員熟悉IPMS操作訓練。值得一提的是，這艘船艦艦內外通訊整合系統(ICS)及全艦資通網路系統都由船廠規劃設計及施工，採三階式雙環光纖骨幹網路架構設計，並與中科院委製的整合艦橋管理系統(IBS)建立相關介面整合。

海軍 中科院

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