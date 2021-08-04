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戰機升空迎奧運英雄 徐巧芯批：國軍不是當啦啦隊

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
中華隊在今年東京奧運成績亮眼，部分選手們今天下午搭乘華航班機返台，政府安排4架幻象戰機升空迎接。圖／取自臉書國防部發言人粉專
中華隊在今年東京奧運成績亮眼，部分選手們今天下午搭乘華航班機返台，政府安排4架幻象戰機升空迎接。圖／取自臉書國防部發言人粉專

中華隊在今年東京奧運成績亮眼，「穿金戴銀」的羽球國手包含李洋、王齊麟、戴資穎等選手今天下午搭乘華航班機返台，政府安排戰機升空迎接。國防部發言人史順文今天表示，這是蔡總統指示的任務，能夠迎接國家英雄回來，是國軍的榮幸；不過，台北市議員徐巧芯在臉書指出，國軍的工作是保家衛國，不是當啦啦隊。

徐巧芯指出，這幾年來因為共機繞台數量不斷增加，我國空軍已然非常辛苦。難以休假、壓力很大，這是現役空軍的常態，但他們為了保護國家，沒人吭聲。因為這是他們分內該做的工作，從參與訓練起想必就有這樣的覺悟。在和平時，他們是安靜的守護者；要是戰爭發生，他們是賭上性命保護人民的的英雄。

徐巧芯說，她百分之百支持台灣的奧運選手光榮歸國，但不需要、不應該增加國軍的壓力，花費國防部的預算建利虛華的排場。每個人在自己的職位上做好自己的工作，就是台灣英雄。奧運選手是，空軍也是。

徐巧芯指出，這幾年來多少軍官在訓練中殉職？政府對這些事情的「調查」總是雷聲大雨點小，哀悼完以後軍人們還是咬著牙繼續練習，守護台灣。每一趟的飛行，都有風險，都有可能回不來。所以更應該審慎評估對於他們的任務是否與他們工作的本質相符。

徐巧芯表示，可以理解蔡總統對於奧運選手喜愛，她也是如此，但誠摯希望總統可以不要因為奧運熱，讓空軍在沒有原先預定計畫的情況下突然成為啦啦隊。況且，政府透過政策協助選手的未來發展，以及優化教練、防護員等同樣盡心協助選手相關職業的環境，才是選手們真正需要的；「為奧運選手加油，也為國軍加油」。

東京奧運 徐巧芯 空軍

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