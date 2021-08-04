戰機升空迎奧運英雄 黃暐瀚這個理由反對戰機伴飛

中華隊在今年東京奧運成績亮眼，「穿金戴銀」的羽球國手包含李洋、王齊麟、戴資穎等選手今天下午搭乘華航班機返台，政府將安排4架幻象戰機升空迎接。不過，媒體人黃暐瀚今表示，他支持戴資穎，也喜歡麟洋配，但儘管可能被罵，他還是要公開反對戰機伴飛。

黃暐瀚在臉書指出，奧運英雄要回台灣了，國人高興、激動，想大遊行，想萬人接機，他都理解，也不反對。但派4架幻象2000戰機升空伴飛，這是誰想出來的？

黃暐瀚表示，幾次總統出訪，專機升空，戰機伴飛，他都在飛機上，看著窗外的戰鬥機群，一來，這是對三軍統帥的尊重；二來，還有安全的問題。畢竟統帥專機飛在台灣海峽，共機若是靠近，甚至攻擊，機率雖低，還得慎防。所以總統出國、回國，常有戰機執行伴飛任務，除了致敬，還有保護的效果。

黃暐瀚說，然而，奧運英雄回台灣，搭的是民航機，身份是老百姓，派戰機伴飛，除了極大化國人對他們的尊崇之外，其實沒有保護的必要，所以他反對。

黃暐瀚表示，一架幻象戰機，升空油料，一小時至少新台幣115萬元，4架，就將近500萬元。不過錢並不是他反對的主要理由。理由是，戰機戍守家園，平時訓練，戰時防衛，戰機只要一離地，總有風險，要嘛訓練，要嘛執勤，不該濫用軍機，去幫大家都喜歡的奧運選手民航機伴飛。