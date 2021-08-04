快訊

特殊交友延燒！台北與台南公布確診足跡 全都接觸同1人

直播／今增20例本土 無死亡個案 新北市最多

砲兵鑑測實彈射擊 驗證戰力

中央社 / 台北4日電
五八砲指部日前於砲測中心接受基地期末鑑測，受測官兵完成各階段戰術、戰力測驗，展現砲兵專業技能與堅實戰力。 圖／中華民國陸軍
五八砲指部日前於砲測中心接受基地期末鑑測，受測官兵完成各階段戰術、戰力測驗，展現砲兵專業技能與堅實戰力。 圖／中華民國陸軍

台灣目前仍有零星COVID-19疫情案例，但國軍軍事演習仍不停歇。陸軍披露，五八砲指部日前實施期末鑑測，在天還未亮時便機動至戰術位置，隨後進行實彈射擊，充分展現砲兵技能與戰力。

陸軍臉書粉絲團「中華民國陸軍」今天刊載，五八砲指部日前於砲測中心接受基地期末鑑測，受測官兵完成各階段戰術、戰力測驗，展現砲兵專業技能與堅實戰力。

根據照片內容，官兵於拂曉時分機動至戰術位置，實施裝備檢查後穿戴防毒面具，隨後裝填手進行彈藥裝填、火砲射擊；另外一張照片則披露，天色當時仍未亮，一名情報官正聚精會神實施目標轉繪科目鑑測，另有鑑測官在旁考核。

劉姓下士表示，他的職務為陣地組測量士，負責量測水平角，提供計算手測出精確數據，使火砲可精準打擊目標。

陸軍 疫情

延伸閱讀

東沙島9月軍演 實彈射擊紅隼模擬殲滅共軍

桃園3輪全民接種增2大接種站 鄭文燦向東奧選手加油

陸軍上士掏空小兵存摺20萬 領光他戶頭全放進自己口袋

陸軍第六軍團一人確診 密切接觸者PCR結果均為陰性

相關新聞

戰機升空迎奧運英雄 黃暐瀚這個理由反對戰機伴飛

中華隊在今年東京奧運成績亮眼，「穿金戴銀」的羽球國手包含李洋、王齊麟、戴資穎等選手今天下午搭乘華航班機返台，政府將安排4...

戰機升空迎奧運英雄 徐巧芯批：國軍不是當啦啦隊

中華隊在今年東京奧運成績亮眼，「穿金戴銀」的羽球國手包含李洋、王齊麟、戴資穎等選手今天下午搭乘華航班機返台，政府安排戰機...

獨／台東志航基地新建機堡現形 官員：勇鷹高教機的家

商用衛星照呈現空軍台東志航基地北側新建大批機堡，目視約可進駐16架戰機，疑為未來進駐我國新採購的F-16V戰機所需。但軍...

華府智庫學者示警 台中港恐成共軍目標

華府智庫2049計畫協會研究員易思安指出，台中港是共軍進行登陸作戰最適地點，因為若從運輸角度觀察，港口比起沙灘更有效率；...

國防部：漢光37號演習實兵驗證將展開 精神戰力周上場

國防部今日宣布，國軍「漢光37號演習實兵驗證」即將展開，國軍部隊今（3）起連續實施三天「精神戰力專案教育」，分別以「掌握...

70年來首見 少校穿軍服總統府前下跪抗議 是傷軍譽或有苦難言？

8月2日早晨，總統府前出現一場小騷動：空軍1名李姓少校不滿申請延役被拒，穿著全套空軍天藍色軍便服，到凱道與重慶南路口，面向總統府雙膝下跪陳情。曾任總統府副侍衛長的空軍督察長柳惠千少將到場勸說，才讓他起身離開現場，全程約1個半小時。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。