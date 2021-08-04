砲兵鑑測實彈射擊 驗證戰力

台灣目前仍有零星COVID-19疫情案例，但國軍軍事演習仍不停歇。陸軍披露，五八砲指部日前實施期末鑑測，在天還未亮時便機動至戰術位置，隨後進行實彈射擊，充分展現砲兵技能與戰力。

陸軍臉書粉絲團「中華民國陸軍」今天刊載，五八砲指部日前於砲測中心接受基地期末鑑測，受測官兵完成各階段戰術、戰力測驗，展現砲兵專業技能與堅實戰力。

根據照片內容，官兵於拂曉時分機動至戰術位置，實施裝備檢查後穿戴防毒面具，隨後裝填手進行彈藥裝填、火砲射擊；另外一張照片則披露，天色當時仍未亮，一名情報官正聚精會神實施目標轉繪科目鑑測，另有鑑測官在旁考核。

劉姓下士表示，他的職務為陣地組測量士，負責量測水平角，提供計算手測出精確數據，使火砲可精準打擊目標。