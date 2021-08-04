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獨／台東志航基地新建機堡現形 官員：勇鷹高教機的家

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
GOOGLE EARTH最新的衛星照顯示，台東志航基地北側已有一處興建中的連棟式的新式機堡，以「一機一庫」計算，可進駐16架戰機。圖／取自Google Earth
GOOGLE EARTH最新的衛星照顯示，台東志航基地北側已有一處興建中的連棟式的新式機堡，以「一機一庫」計算，可進駐16架戰機。圖／取自Google Earth

商用衛星照呈現空軍台東志航基地北側新建大批機堡，目視約可進駐16架戰機，疑為未來進駐我國新採購的F-16V戰機所需。但軍方人士澄清，機堡是供進駐勇鷹高教機所需。

針對對衛照內容，空軍司令部上午表示，不評論。

空軍以「鳳翔專案」為名，向美國採購66架全新F-16V（F-16C/D Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。為因應共軍戰機可能從東部空域強襲台灣本島，對我空軍基地進行轟炸攻擊，基於強化台東基地抗炸防護能量，空軍今（110）年進編列33億2348萬元預算，計畫在115年前在台東新建機庫、棚（工）廠及附屬設施，希望以「一機一庫」，滿足F-16V戰機部隊駐防需求。

空軍多年前即開始推動「一機一庫」政策，先是編列新台幣43億元持續性預算，在台中清泉崗建造36座、具備約3330磅抗炸力的新式機堡，去年已也在台東志航基地投入6億1724萬預算，興建抗炸機堡，外傳也是供F-16V戰機進駐所需。

GOOGLE EARTH最新的衛星照顯示，台東志航基地北側已有一處興建中的連棟式的新式機堡，以「一機一庫」計算，可進駐16架戰機。由於F-16V專案機庫棚廠預算今年才編列，衛星照中接近完工的機堡，應是去年6億餘元預算所興建。

但官員澄清，按空軍新機接收期程，勇鷹高教機會比F-16V戰機先到部，這批機堡主要是供勇鷹高教機進駐所需，並非規劃給F-16V戰機使用，其雖也具備一定的抗炸性能，但作工與用料與「抗炸機堡」有所差別。

台東志航基地 戰機 F-16

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