國防部：漢光37號演習實兵驗證將展開 精神戰力周上場
國防部今日宣布，國軍「漢光37號演習實兵驗證」即將展開，國軍部隊今（3）起連續實施三天「精神戰力專案教育」，分別以「掌握敵情變化，深化危安意識」、「堅實戰訓本務，建構精銳勁旅」以及「貫徹紀律要求，展現國軍戰力」為題，希望讓國軍官兵在年度實兵操演前，了解演習重要性，專注於本務工作，圓滿完成操演任務。
漢光37號實兵驗證因新冠肺炎疫情管制而延期到9月舉行，將在第四作戰區實施佳冬戰備道開設與聯合反登陸操演等科目。「軍聞社」報導，為配合年度漢光演習即將到來，國軍110年「精神戰力專案教育」自今（3）日起一連三天在國軍各級單位展開，使全體官兵同仁掌握敵情變化，並堅實戰訓本務、貫徹紀律要求，以強化精神戰力。
今日課程在「敵情教育」單元中，邀請專家學者以座談方式，分析當前敵情態勢，加強國軍官兵危安意識；「建立安全共識，防敵滲透蒐情」單元則是「結合星座與保防規定」，強化官兵保密防諜意識；「漢光加油讚」單元則邀請官兵、眷屬與社會各界，透過鏡頭為國軍加油打氣，課程壓軸陸軍司令部製播的微電影「守護的諾言」，將國軍近期執行防疫與抗旱任務的辛勤付出，展現國軍時時刻刻與民同在的精神。
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