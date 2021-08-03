塔江艦返軍港 劉志斌：戰時發揮戰力 達成制海作戰任務
海軍司令部今天發布甫交艦的「塔江艦」駛入蘇澳軍港、由司令劉志斌接艦的畫面，象徵塔江艦即將成軍。
海軍高效能艦艇後續艦首艦「塔江軍艦」上月27日在蘇澳龍德造船廠舉行交艦儀式。新艦配備國造「海蜂眼」雷達及「海劍二」防空飛彈。國防部長邱國正表示，塔江艦不但可快速執行聯合火力攻擊任務，也是海軍首艘具備區域防空火力的小型艦船。
中華民國海軍臉書粉專今天貼文表示，塔江軍艦日前完成交艦後，由海軍司令劉志斌主持返港歡迎儀式，新艦在噴水禮與官兵熱情歡呼聲中靠港，象徵「國艦國造」重大政策具體展現。
貼文指出，劉志斌期勉全體官兵平時戮力戰訓本務，戰時發揮戰力，達成制海作戰任務，捍衛海疆安全。
外傳塔江軍艦可望本月正式舉行成軍儀式，海軍司令部今天沒有評論，只稱仍在規劃中。
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