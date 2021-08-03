輕颱可能穿越台灣海峽 國軍海巡將調整當面勤務

目前在廣東海面的熱帶性低氣壓，預估今、兩天有可能發展成輕度颱風「盧碧」，且預判周四、周六將「穿越」台灣海峽，影響台灣。國防部與海岸巡防署上午表示，嚴密掌握天候動向，颱風所經海面艦艇均將停止勤務、進港防颱，以其他方式監偵當面情勢；而國軍因應豪雨在南部進行防災部署未曾解編，汛期部署的AAV-7目前仍然部署在在左營，將待命進駐恆春、蘇澳等地。

海巡署官員上午表示，台灣海峽當面包括金馬澎離島是海巡勤務重點，因應颱風可能來襲，已授權各海巡隊視風浪大小，必要停止勤務進港繫纜防颱，屆時由署部鎮海機房嚴控各地區雷達，嚴密監控台灣海峽當面狀況；國防部則表示，衡山指揮所嚴密掌握低氣壓動向，已指示各作戰區作好防災準備；而西岸海軍艦艇視狀況疏散進行防颱部署，汛期部署的AAV-7在高雄左營集結，將待命進駐恆春、蘇澳等地，而海峽當面監偵不受影響。

而近日南部地區豪雨警報，國軍第四作戰區昨日配合台南、高雄及屏東等地方政府災防應變中心，完成二級開設及連絡官派遣，統一調度兵力及掌握災情；第四作戰區強調，已通令各災防分區持續提高警戒，將隨時掌握天候狀況及地方災情，做好萬全的因應準備，全力配合地方政府災防應變機制，依令投入災害救援任務。