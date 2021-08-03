三軍九校聯合入伍訓遭拆分兩階段實施 今年不用到鳳山

先前曾傳因疫情考量，避免人流移動，高雄市政府曾要求國軍停止7月在鳳山陸軍官校實施的三軍九校入伍訓，消息傳出後高市府從上到下否認。但國防部新近完成109年度三軍九校聯合入伍訓練計畫，入伍訓不但延到8月實施，且分兩階段，各校入伍生先在自已的校區實施調適教育等基本訓練，不移動到鳳山，明（111）年1月以4周時間，再到陸軍官校接受戰鬥教練。

陸軍官校原計畫按往例於7月舉行三軍九校入伍生團開訓，屆時將有入伍生約數千人自各地前往鳳山陸軍官校報到。但因新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市政府依疫情管制原則要求，不准入伍生團報到開訓，以避免大批人流移動。但此例若開，各縣市恐比照禁止位於各地的新兵訓練中心開訓，造成國軍基礎訓練中斷。

對此，國防部當時表示，防疫優先，針對三軍九校入伍生團報到開訓與否，將依疫情審慎評估。高雄市政府則宣稱，疫情第三級警戒延長至6月28日，陸官入伍生是7月開訓，目前還未討論到，也強調，市府沒有人不准入伍生團報到開訓，不知此事消息從何而來，市長室今天上午向國防部確認，國防部否認有此事。高雄市衛生局也說，目前並未接到軍方的通知或防疫規畫書，後續將視疫情發展滾動式修正。

但三軍九校聯合入伍訓練確實未在7月順利實施，國防部目前訂定，軍校入伍訓練將兩階段施行。第一階段8月9日至27日前三周實施分校施訓，入伍生各原本各校上課，不移動到鳳山，以調適教育、基本體能、通識及愛國教育為主，直至8月30日學年教育開學。第二階段則在111年1月3日至28日實施四周，在陸軍官校實施合訓，課程規劃以戰鬥教練、步槍實彈射、手榴彈實彈投擲及震憾教育為主。

這是國軍三軍九校聯合入伍訓史上首度被「拆訓」，而除陸軍官校入伍生外，其他各校入伍生不用再面對夏天鳳山後山七一四高地等山區毒辣的太陽，而等過完一學期再到陸官接受步槍兵訓練，等於是官校例行的「寒訓」，而經過各官校一年的培養，入伍生心智與體能應成熟很多，面對入伍訓抗壓性增加，預料能降低退訓率。