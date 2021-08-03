南沙太平島官兵喊没熱水洗澡 東南沙分署出聲了
南沙太平島有官兵上網反應洗澡時没有熱水用，批評主管的應對是「不要洗太久」。海岸巡防署東南沙分署解釋，東南沙分署南沙指揮部熱水器均妥善且數量足夠，但該部熱水器型式多為儲熱式，致無法於同一時段滿足所有官兵使用。
有南沙官兵上網批評，「到底是要讓我們洗多久的冷水澡！」官兵一直反應沒熱水洗澡，但都沒下文，只會一直叫同仁不要洗太久，問題就是熱水器不夠。
官兵批評，上級還裝模作樣的問同仁誰沒洗到熱水，卻始終没有處理，「高官們熱水器都一人一台」，每天都舒舒服服的洗著熱水澡，「那我們呢？」
東南沙分署解釋，官兵反映「南沙太平島熱水器不足」案，經暸解詳情，東南沙分署南沙指揮部熱水器均妥善且數量足夠，但該部熱水器型式多為儲熱式，致無法於同一時段滿足所有同仁使用。
東南沙分署表示，已指導南沙指揮部持續向官兵充分溝通及調整時段分流使用，確保官兵生活福利，避免造成官兵誤解島上生活設施供應不足。
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