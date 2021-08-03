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獨／提升火力嚇阻共機 IDF戰機滑射劍二飛彈將量產服役

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中科院「奔劍專案」研發測試時曾為軍迷攝得，圖中滑射式增程天劍二型空對空飛彈測試彈，掛在圖中右側翼下近油箱的第八站位、左側翼下的測試彈則為第二站位。圖中示範IDF戰機必要時可掛載四枚中程空對空飛彈升空接敵。圖／台中讀者提供
中科院「奔劍專案」研發測試時曾為軍迷攝得，圖中滑射式增程天劍二型空對空飛彈測試彈，掛在圖中右側翼下近油箱的第八站位、左側翼下的測試彈則為第二站位。圖中示範IDF戰機必要時可掛載四枚中程空對空飛彈升空接敵。圖／台中讀者提供

共軍持續入侵我西南空域防空識別區，敵情威脅遽增，空軍為提升該空域主戰兵力IDF戰機的火力，下決心量產中科院以「奔劍專案」為名研發的新型「滑射式」增程劍二空對空飛彈。IDF現僅能掛載4枚空對空短程飛彈、2枚空對空中程飛彈，滑射式劍二可以單獨掛載在舊型「彈射式」劍二無法掛載的翼下派龍架第2、8站位，未來台南、台中IDF戰機，最多將可掛載4枚劍二中程飛彈火力，新的「奔劍飛彈」射程並從60公里延長至80公里。

對此，中科院表示，該院「奔劍專案」業完成作戰測評，後續可配合軍種建案規劃實施量產。空軍司令部則表示，空軍各項武器系統獲得，均按建軍構想與兵力整建計畫期程執行，並透過嚴謹的測試評估作業，構建符合我台海防衛作戰需求的空防武力。

IDF是目前空軍應對中共持續挑釁我空域的主力機種，台南一聯隊與台中清泉崗三聯隊合計有129架，台南聯隊全力因應共機持續密集進入西南空域防空識別區任務，並關注水域敵艦活動；在澎湖「天駒任務」改為全年度進駐後，台中三聯隊則與台南輪流進駐馬公，就近監控接近中線的共機，戰訓任務繁重；一聯隊去年證稱，單月飛行時數有一半時間都在海峽中線與西南空域驅離、監控共機，聯隊配賦飛行時間達成率為128%。

據官員透露，空軍執行「翔展計畫」時，規劃採用中院科院提報的萬劍飛彈（攻擊敵機場跑道）、增程型劍2A反幅射飛彈（攻擊敵特定頻譜雷達）與「滑射型」劍二飛彈（強化戰機火力），作為提升IDF戰機性能方案。

而劍2A研發遭遇瓶頸，中科院已採「現況結案」方式停止；萬劍彈近年已研發成功並量產服役。而IDF機隊是因應當前西南空域當面敵情的主要機種，面臨頻繁的空中威脅，空軍為增加戰機攜彈量，要求中科院加緊研發有增程性能的「滑射式劍二」，現已完成戰術測評。

IDF戰機原僅可攜掛4枚短程空對空飛彈，如模式為「四枚天劍一型空對空飛彈或「兩枚天劍、兩枚AIM-9P4響尾蛇飛彈」，另固定在機腹掛載兩枚「彈射式」的天劍二型飛彈，這兩枚視距外空對空飛彈，因發射方式，只能掛在機腹中線，無法在掛在翼下。

而為強化IDF距外攻擊的火力，中科院以「奔劍專案」為名，研發可掛在雙翼派龍架下第2、8站位的「滑射式」劍二飛彈，同時將研發劍二A取得的增程技術運用在此，IDF將因此可加掛兩枚滑射式增程劍二飛彈。

IDF目前配備的彈射式劍二射程約60公里，「奔劍專案」研發的滑射式劍二則可達80公里以上，可以弭補IDF戰機未具備遠距攻擊火力的缺憾。官員透露，空軍已決定明年投入量產250枚至300枚左右，每枚造價3000萬元。

IDF戰機單機武裝，除固定式M61火神式機砲，可掛載天劍一型空對空飛彈、美製AIM-9P4響尾蛇飛彈、彈射式天劍二型中程空對空飛彈；提升火力後，可加掛滑射式天劍二型中程空對空飛彈。

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