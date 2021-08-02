少校府前下跪陳情 空軍司令部：軍譽受損、痛心遺憾

李姓空軍少校申請延役不成，穿軍服跑到總統府前下跪陳情，空軍司令部今天表示，李某不當舉措已造成軍譽受損，空軍對李員不當行為感到痛心與遺憾。

任職於空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長李敦鵬少校，今（2）日清晨6時穿著空軍軍服跑到總統府位於重慶南路與寶慶路口下跪，總統警衛室通報後警衛組林志勇上校前往與李溝通勸導，經向空軍司令部通報後，約7時45分由空軍司令部督察長柳惠千帶回輔導。

據了解，李某此舉曾先透過臉書預告，宣稱向空軍司令熊厚基預告今天的行動，也曾寫信給總統府。貼文宣稱，他曾為「拯救全空軍形象」，寫感恩信給三軍統帥；且「為不忍飛行員一再犧牲生命及台海緊急作戰任務」，「不惜挺身督導二聯隊」，將長期欺騙國人，根本無法立即裝機作戰的幻象副油箱回屯，因此遭恐嚇等云云。

空軍司令部今（2）日表示，軍人用生命捍衛尊嚴與榮譽，李姓少校不當舉措已造成軍譽受損，空軍對李員不當行為感到痛心與遺憾。