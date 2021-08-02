快訊

支持東奧國手惹怒對岸網友 小S大陸代言沒了

台南復康巴士誤闖受困瀕「滅頂」 消防救生艇成功救出3人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少校府前下跪陳情 空軍司令部：軍譽受損、痛心遺憾

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
李姓空軍少校申請延役不成，穿軍服跑到總統府前下跪陳情。圖/翻攝自臉書網頁
李姓空軍少校申請延役不成，穿軍服跑到總統府前下跪陳情。圖/翻攝自臉書網頁

李姓空軍少校申請延役不成，穿軍服跑到總統府前下跪陳情，空軍司令部今天表示，李某不當舉措已造成軍譽受損，空軍對李員不當行為感到痛心與遺憾。

任職於空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長李敦鵬少校，今（2）日清晨6時穿著空軍軍服跑到總統府位於重慶南路與寶慶路口下跪，總統警衛室通報後警衛組林志勇上校前往與李溝通勸導，經向空軍司令部通報後，約7時45分由空軍司令部督察長柳惠千帶回輔導。

據了解，李某此舉曾先透過臉書預告，宣稱向空軍司令熊厚基預告今天的行動，也曾寫信給總統府。貼文宣稱，他曾為「拯救全空軍形象」，寫感恩信給三軍統帥；且「為不忍飛行員一再犧牲生命及台海緊急作戰任務」，「不惜挺身督導二聯隊」，將長期欺騙國人，根本無法立即裝機作戰的幻象副油箱回屯，因此遭恐嚇等云云。

空軍司令部今（2）日表示，軍人用生命捍衛尊嚴與榮譽，李姓少校不當舉措已造成軍譽受損，空軍對李員不當行為感到痛心與遺憾。

空軍司令部指出，國軍對於延役案的申請，均依照人事相關法規及專長、員額等綜合因素評估後辦理，空軍將持恆宣導各項法令規章，並要求所屬強化軍法紀觀念，以正軍風。

李姓空軍少校申請延役疑遭拒，穿軍服跑到總統府前下跪陳情。翻攝自臉書網頁
李姓空軍少校申請延役疑遭拒，穿軍服跑到總統府前下跪陳情。翻攝自臉書網頁

空軍 總統府

延伸閱讀

恢復徵兵制不會讓國軍變多，教召改革才是正確方向

空軍少校不想退伍 穿軍服府前下跪陳情 空軍帶回輔導

空軍紀念飛虎隊80周年影片 陳納德後人陳美麗現身祝賀

飛官蔣正志殉職 蔡英文頒褒揚令：任務結束了以你為榮

相關新聞

少校府前下跪陳情 空軍司令部：軍譽受損、痛心遺憾

李姓空軍少校申請延役不成，穿軍服跑到總統府前下跪陳情，空軍司令部今天表示，李某不當舉措已造成軍譽受損，空軍對李員不當行為...

空軍少校不想退伍 穿軍服府前下跪陳情 空軍帶回輔導

一名空軍少校疑申請延役不成，著軍裝跑到總統府下跪，空軍司令部今天表示，延役要依規定辦理，另會持恆要求所屬加強宣導正確申訴...

英國最強航艦打擊群穿越巴士海峽 兩岸艦艇監控

航經南海前往西太平洋與美國、澳洲、日本等國進行聯合演習的英國伊莉莎白女王號航母打擊群，昨（1）日航經東沙島水域穿越巴士海...

【專家之眼】海巡執法須有國安意識與情報警覺

7月30日清晨，兩艘來自大陸海南編號分為「瓊三亞漁」72107與72108之漁船，現身臺灣東部蘭嶼海域，並且依據媒體報導...

軍方高層揮大筆 7億「戰砲甲車」改成「輪型戰車」 未成軍先被看衰

國防部軍備局以「獵豹專案」為名，計畫於民國108至112年度以5年期程及預算7億7884萬元，研製2輛105公厘「戰砲甲車」原型車。但審計部近來發布109年度中央政府總決算審核報告，卻披露此案未來恐「無法達成充分支援建軍備戰任務目的」，未成軍先看衰。經本報追查，相關爭議是從「獵豹專案」原先的「戰砲甲車」，遭高層大筆一揮，改成「輪型戰車」開始。

空軍紀念飛虎隊80周年影片 陳納德後人陳美麗現身祝賀

今年是「中華民國空軍美籍志願大隊」成立80周年，空軍司令部發布紀念影片，影片中表示，空軍以虔敬的心，遙敬感謝當年來華助戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。