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空軍少校不想退伍 穿軍服府前下跪陳情 空軍帶回輔導

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
總統府。本報系資料照
總統府。本報系資料照

一名空軍少校疑申請延役不成，著軍裝跑到總統府下跪，空軍司令部今天表示，延役要依規定辦理，另會持恆要求所屬加強宣導正確申訴程序，建立軍人應有的法紀觀念。

任職於空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長李敦鵬少校，今（2）日清晨6時穿著空軍軍服跑到總統府位於重慶南路與寶慶路口下跪，總統警衛室通報後警衛組林志勇上校前往與李溝通勸導，經向空軍司令部通報後，約7時45分由空軍司令部督察長柳惠千帶回輔導。

軍內指出，李姓少校服役22年達退伍年限，因多次向單位申請延役遭拒，去年單位調整單位到新竹戶籍地，也曾向上反映，後來獲留任。

對李姓少校的舉動，空軍司令部今天表示，該部針對各專長申請延役案，均依人事相關法規及專長、員額等因素評估後辦理；另將持恆要求所屬加強宣導正確申訴程序，建立軍人應有的法紀觀念。

另有報導李敦鵬是在中國出生的台灣人，空軍否認，說他在新竹出生。

據了解，李敦鵬少校是空軍官校88年班畢業，今年正好服役滿少校最大年限22年，應於今年11月6日退伍。

空軍 新竹 軍人

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