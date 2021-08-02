【專家之眼】海巡執法須有國安意識與情報警覺

7月30日清晨，兩艘來自大陸海南編號分為「瓊三亞漁」72107與72108之漁船，現身臺灣東部蘭嶼海域，並且依據媒體報導，甚至迫近至距蘭嶼僅有10海浬之禁止水域。

海巡署面對此種情勢，處置方式卻僅派遣艦艇予以驅離，但並未登船深入臨檢，以便掌握前述漁船遠從海南三亞前來臺灣東部海域，究竟是否合乎常理？

漁業活動有其必須遵循理則，其所現身海域必然是存在合理之地緣關係，不論是位於作業漁場，抑或是處於往返漁區及母港之間所必經海域，必然是要有個道理說得過去。

運用商漁船作為身分掩護，在特定海域從事犯罪活動或是情報蒐集，此種掛羊頭賣狗肉行徑，在現實生活中確實是屢見不鮮。

若要確認漁船在特定海域現身是否合理，只要從其噸位、漁具以及作業樣態，再對比當時海域相關漁汛，自然就可以判斷出其行跡是否可疑。

假若漁船僅在特定海域不斷游移，但卻未進行漁業撈捕，甚至在船體上裝設極為特殊之通信導航與偵蒐天線，就顯然是在進行情報蒐集活動。

臺灣東部沿海為我經常進行國防軍事研發活動地域，只要是發布飛航安全通報或是海域管制通告，總是會有各國情報蒐集飛機或是艦艇現身，以便蒐集我武器試射或是裝備試驗各項參數；海巡機關與海軍艦艇奉派在周邊海域警戒，並且適時通報以利反制情報蒐集活動更是家常便飯。

不過受到國際法條限制，對於他方情報艦船確實是難以實施攔截登船臨檢，因此當此等機艦依據國際法在公海海域對我進行情蒐活動，我方反制處置選項確實是相當有限。

但依據《臺灣地區與大陸地區人係民關條例》第32條：「大陸船舶未經許可進入臺灣地區限制或禁止水域，主管機關得逕行驅離或扣留其船舶、物品，留置其人員或為必要之防衛處置。」同時依《臺灣地區與大陸地區人係民關條例施行細則》第42條，不論是進入限制水域抑或是禁止水域，都可對大陸船舶進行驅離，並且對可疑者，命令停船，實施檢查。

至於前述兩艘漁船所現身水域，依據媒體報導與相關影片，再對比民國93年6月7日，國防部依據《臺灣地區與大陸地區人係民關條例》第29條第2項，以猛獅字第0930001493號所修正公告之限制與禁止水域範圍；海巡機關確實是具有足夠法源與權限，對前述大陸漁船進行登船臨檢。

誠然7月20日海巡機關在臺南安平外海查獲屏東籍「祥安號」人蛇漁船，事後發現船上所偷帶非法移工多名染疫，讓海巡署執法人員亦被列入接觸採檢名單，確實是會讓海巡弟兄在海上執法登船臨檢時，增加許多心理壓力；但是該執行之職責，絕對不能因為疫情顧慮而因噎廢食。

海巡機關應當妥善照顧海上巡防第一線人員，應檢討防疫配備，並且檢討優先安排接種預防疫苗；並且在執法行動後，針對防疫更須有妥善配套程序，以便安定第一線執法人員心理並維護其士氣。

海巡確實是站在維護國家安全第一線，因此海巡執法須有國安意識與情報警覺，縱放形跡可疑漁船，未能實施登船臨檢，總是無法掌握為何海南三亞漁船在台灣東部海域現身真正原因。吾人雖能體諒海巡執法弟兄必須冒著感染疫情風險實施臨檢，但絕對不能接受海巡機關未能妥善應對疫情，充分照顧官兵值勤防疫安全，從而坐視任何國家安全風險於不顧，迴避應有作為。