空軍紀念飛虎隊80周年影片 陳納德後人陳美麗現身祝賀

今年是「中華民國空軍美籍志願大隊」成立80周年，空軍司令部發布紀念影片，影片中表示，空軍以虔敬的心，遙敬感謝當年來華助戰的朋友，「因為有您們的犧牲與奉獻，才有今日民主自由的中華民國」。而當年率領飛虎隊的陳納德將軍的後人陳美麗也在片中向空軍祝賀，並將一本1943年以陳納德封面的TIME雜誌送給空軍典藏。

空軍在臉書粉絲專頁貼文表示，欣逢「中華民國空軍美籍志願大隊」成立80週年，遙想當年艱險詭譎的情勢中，無數飛虎英雄拋頭顱灑熱血的犧牲與奉獻，才有今日民主自由的中華民國，我們的感激永存心中，持續傳承飛虎精神，發揚空軍忠勇軍風，先賢先烈們用鮮血換來現世的和平，我們有責任繼續守護中華民國的天空。謹以此片「飛虎薪傳」，獻給永遠的英雄。

陳美麗在片中除祝賀中華民國空軍成立84年周年與飛虎隊成立80周年外，同時表示，在30年代末與40年代的鬥爭中，空軍與飛虎隊比翼齊飛，為對空軍所有偉大成就的讚賞與敬意，她有一份小小心意，她想送給空軍一本1943年的時代雜誌，當期雜誌以讚賞方式介紹中華民國空軍，希望空軍將之典藏在位於花蓮的飛虎隊博物館裡。他和母親陳香梅在2015年時曾參觀這個博物館，且非常喜歡。