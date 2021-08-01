國防部公布修法 擬將國安局、國安會眷舍納眷村改建

國防部預告「國軍老舊眷村改建條例第三條、第五條修正草案」，將國家安全會議及 國家安全局所列管的眷村納入改建對象。此案未來若獲三讀，已結束的眷村改建將重新啟動。

國安會所屬群治新村及國安局所屬忠孝新村、忠孝二村及芝玉路散戶等，國家安全局列管的居安新村等，未納入眷村改建對象，部分眷舍被要求限時搬離，經監察院調查，認為似有違陳訴人居住權及財產權等相關權益之虞。

國防部表示，眷改條例將原眷戶定義限定於主管機關國防部或其所屬權責機關核發的國軍眷舍居住憑證或公文書的國軍老舊眷村住戶，導致國家安全會議及國家安全局所列管的眷村均無法納入改建，考量國家安全會議及國家安全局之前身「國防會議」所屬人員，是由國防部及其所屬機關、部隊、學校徵用調派，並由其核發居住憑證予以分配眷舍，為落實政府照顧軍眷的德意及兼顧政府照顧軍眷生活的公平與一致性，因此修正條例。

國防部指出，眷改條例將眷舍居住憑證核發機關，增列國家安全會議及國家安全局。同時增訂國家安全會議及國家安全局列管的國軍老舊眷村住戶不適用原眷戶，享有承購依眷改條例興建之住宅之權益規定。