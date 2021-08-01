憲兵養緝毒犬當假老虎？審計部：反毒行動均非無預警

國防部為彰顯反毒決心，要求憲兵指揮部籌獲18頭緝毒犬，配置於士林、台中、高雄及花蓮等憲兵隊，計畫於明年前編成緝毒犬分組，聲稱要以「無預警」方式突擊部隊檢查，但審計部發現，以士林憲兵隊為例，109年所執行135場緝毒犬支援勤務，都是士林憲兵隊接受作戰區境地國軍單位的申請而前往，並非無預警，不符緝毒犬運用的指導計畫。

審計部發布109年決算評估報告，內容指國防反毒工作採「無預警、有重點」方式辦理。國防部為加強防杜毒品流入軍中，由所屬憲兵指揮部籌獲18頭緝毒犬，配置於士林、台中、高雄及花蓮等憲兵隊，計畫於明年前編成緝毒犬分組，其中士林憲兵隊已先於109年2月1日正式編成，並自同年2月7日起，支援第三作戰區國軍431個單位門禁及內部管理作戰區檢查等勤務。

但經查士林憲兵隊109年度運用緝毒犬執行支援勤務情形，囿於每頭緝毒犬值勤每週不得超過3.5場次等規定，僅執行135場次勤務，實施單位占該作戰區地境國軍單位僅約三成，尚無查獲毒品情事，顯示緝毒犬已發揮嚇阻毒品入侵營區一定效果，但這135場次支援勤務，都是士林憲兵隊接受作戰區境地國軍單位的申請而前往辦理，未落實國軍毒品查察指導計畫揭示反毒工作須採「無預警」方式執行，且未考量憲兵緝毒犬值勤量能有其限制，並未於事前評估該作戰區內各國軍單位涉毒風險及選擇重點對象，也與相關綱要計畫規定採重點方式實施原則不合。