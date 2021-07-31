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飛官蔣正志殉職 蔡英文頒褒揚令：任務結束了以你為榮

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
駕駛F-16執行任務失聯的飛官蔣正志 。本報資料照片
駕駛F-16執行任務失聯的飛官蔣正志 。本報資料照片

空軍飛行官蔣正志去年11月17日駕駛F-16戰機失聯，迄今仍未尋獲。蔡英文總統今天上午前往花蓮空軍第五聯隊體育館親頒褒揚令，表彰蔣正志對守護國家領空安全的付出和貢獻，並以中華民國三軍統帥的身分告訴蔣正志，「你的任務已經結束了，謝謝你。我們永遠以你為榮。」

蔡英文總統表示，蔣正志是很優秀的飛官，在任何職務上，表現都非常傑出，不僅曾獲頒忠勤等16座勳獎章，在前年10月的「天龍操演」中，更帶領第五聯隊摘下全空軍聯隊第一名，痛失這麼優秀的人才，讓大家都相當不捨，這是國家莫大的損失，要代表國人表達哀悼，也要感謝蔣正志，一生為國家的付出和貢獻。

蔡英文總統也感謝蔣正志家人表示，還記得意外發生時，蔣太太還反過來安慰第五聯隊的弟兄姊妹，而當她前往基地探視蔣太太時，蔣太太跟她說，「請總統不要擔心我們」。

蔡總統說，蔣太太的堅毅及對國軍的支持，都讓她十分敬佩，除了要再次向正志的家人表達感謝，也要請國防部務必全力協助家屬，代替蔣正志來照顧家人。

蔡英文總統指出，在這次的意外中，也看到了假訊息的侵擾，這不僅是對蔣正志的不尊重，傷害他的家人，更是要企圖打擊國軍士氣，打擊國人的信心；所以要請各位國軍弟兄姊妹，務必要用精實的表現，展現國軍守護國家的決心，讓謠言不攻自破，「這也是我們懷念蔣正志的最好方式」。

蔣正志 國軍 蔡英文 F-16

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