「遙控救生圈」買貴？海巡署說明「對不起錢錢」內幕

海岸巡防署耗資2千9百餘萬購買59具「遙控式動力救生圈」，平均每具高達約50萬元，被網友質疑價格高昂。海巡署表示，官方採購的是來自葡萄牙原廠製造、正規代理的「真·遙控式動力救生圈」，性能絕非仿製品可比擬，表示「人命無價，海上風險更沒在討價還價！」

「遙控式動力救生圈」現已進入最後驗收階段，現已由生產廠商分赴各分署實施裝備操作訓練，將部署在各港區安檢所。網路社群「爆料海巡」有貼文認為，這項裝備昂貴，使用率少，「最後也是放到裝備室去，一次也没用到」。還有網友以網路販售每具台幣6萬8的陸製品作哏圖，批評買太貴。

海巡署長室Coast Guard臉書粉專昨以「抱歉了錢錢，海巡真的需要這個酷東西！」為題貼文，表示前陣子，有不少民眾看到海巡在海邊操控著「某種神秘橘色裝備」，讓它在水面上衝來衝去，還完全不怕海浪衝擊。

貼文指出，這是海巡最新採購來自葡萄牙的「遙控式動力救生圈」：採用了U型設計及兩側推進器，讓它能在海水中以每秒3公尺的速度接近溺水者，這種救援速度真的是遠超過人類所能。

貼文表示，有人拿著網路上的「仿製商品」質疑我們是不是買貴了？其實原代理除了「後續保固、維修配套」健全之外，攤開數據比較，更能明確看出「正版」與「仿製品」的差異。

貼文說，原廠製造、正規代理的「真·遙控式動力救生圈」，在速度上不只快了一倍，最重要地是它擁有「雙面推進系統」，絕不會發生翻船後就失去操作功能的窘境。