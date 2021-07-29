美軍神盾驅逐艦今年第七度穿越台灣海峽 國軍全程掌握

國防部今(29)日表示，一艘美軍驅逐艦，昨天（28）航經台灣海峽由南向北行駛。美軍第7艦隊今也表示，穿越台海的是勃克級神盾飛彈驅逐艦本福德號 (USS Benfold，DDG 65) ，艦艇被前進部署到美國第 7 艦隊的作戰區域，以支持美方維持印太地區自由開放政策的承諾。

這是美國總統拜登就職以來，美國軍艦第7次穿越台灣海峽。今年2月有兩次，3、4、5、6月各有一次，均為勃克級神盾飛彈驅逐艦。

國防部表示，美艦通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美軍第7艦隊也表示，本福德號是在於當地時間7月28日根據國際法例行通過台灣海峽。而該艦通過台灣海峽，表明了美國對維持印太地區自由開放的承諾。而美國軍隊可在國際法允許的任何區域飛行、航行和行動。