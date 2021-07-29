美軍神盾驅逐艦今年第七度穿越台灣海峽 國軍全程掌握
國防部今(29)日表示，一艘美軍驅逐艦，昨天（28）航經台灣海峽由南向北行駛。美軍第7艦隊今也表示，穿越台海的是勃克級神盾飛彈驅逐艦本福德號 (USS Benfold，DDG 65) ，艦艇被前進部署到美國第 7 艦隊的作戰區域，以支持美方維持印太地區自由開放政策的承諾。
這是美國總統拜登就職以來，美國軍艦第7次穿越台灣海峽。今年2月有兩次，3、4、5、6月各有一次，均為勃克級神盾飛彈驅逐艦。
國防部表示，美艦通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
美軍第7艦隊也表示，本福德號是在於當地時間7月28日根據國際法例行通過台灣海峽。而該艦通過台灣海峽，表明了美國對維持印太地區自由開放的承諾。而美國軍隊可在國際法允許的任何區域飛行、航行和行動。
第七艦隊透過網路社群以「第七艦隊驅逐艦過台灣海峽」為題貼文表示，本福德號被前進部署到美國第 7 艦隊的作戰區域，穿越台海是為支持美方維持印太地區自由開放的承諾。貼文同時披露多幀艦上官兵在艦艇通過台海時執行瞭望等戰訓動作的畫面，其中包含了亞裔女性少尉Alicia Zhou在駕駛艙操作電羅經的影片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言