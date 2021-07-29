【即時短評】援贈友邦疫苗列機密 為善不欲人知？

新冠肺炎疫情趨緩，全國防疫已由三級警戒降為二級。但疫情稍稍降溫，政治攻防馬上升溫。國民黨前天才披露外交部擬贈友邦高端疫苗的電報，民進黨立院黨團昨天就要求外交部嚴辦洩密人員。只是，如果執政黨自認「疫苗外交」是好事，為何搞得像「家醜不可外揚」須保密到家？

對於推動國產疫苗援外，外交部前天回應，面對新冠肺炎疫情在全球持續擴大，部分友邦在取得疫苗不順利的情況下，對我國國產疫苗的進展持續關注並表達高度期盼。就像去年對外援贈口罩，「Taiwan can help」本是好事一樁。但在野黨的顧慮也非沒有道理，如果要援贈友邦，當然要拿出安全無虞的好物。當國產疫苗在國內仍有爭議之際，當然不能讓友邦當「白老鼠」，在野黨嚴格監督，何錯之有？

但民進黨立院黨團不要求政府對疫苗品質把關，竟把矛頭對準「洩密的人」。外界不解的是，此事若在協助友邦，不知公文核定「機密」理由何在，難道「為善不欲人知」？若不是在野黨揭發，外界恐怕還不知外交部「效率之高」，可以在衛福部七月十九日核准、公布，廿日即發電報給九國大使館，表達捐贈高端疫苗給友邦的意願。

隨著疫情趨緩，諸如此類「似是而非」的情事也逐一浮現。例如，傳出我國有一百多名府院及朝野政黨等政要使用通訊軟體LINE遭駭客攻擊；但政院官員表示尚未有人反映遭駭，民進黨立委已直指可能涉及對岸有心人。又如，國防部前副部長張哲平被指接觸共諜，本人及國防部分別否認、澄清，但他遭調任國防大學校長，未獲高層解釋說明，又惹外界聯想。

這些案子，隱隱然都指涉「阿共的陰謀」。作為法治國家，若有違法，應該嚴查嚴辦；若無實據，則速還人清白。除非，眼見疫情逐漸散去，執政者用愛國心來操作的「芒果乾」又要上市了？