我對美簽約採購6套MS-110偵照莢艙 動態偵照能量大增

國防部今(28)天公告，我中華民國軍事代表團已與美方正式簽約採購6套MS-110偵照莢艙，總金額為台幣96億3162萬6千元。全案已自本月開始陸續執行採購程序，計畫2029年3月完成接裝，期程長達8年，裝備將賦予空軍部署在花蓮的RF-16偵察機日、夜在東岸高空偵照大陸東南沿岸地表目標的能力。

美國去年宣佈售台6套供F-16戰機使用的MS-110偵照莢艙，空軍在今（110）年第一季獲得發價書，今年度預算支用分於7、12月份，7月份是為支付美方首期款，約於3%範圍內，編列4億6000餘萬元，還包括美方專案辦公室成立費用；12月編列預算5億元，主要是因應111年裝備交運備料與前置作業所需費用，經費編列額度都是與美方洽談的結果。

而根據國防部今天公佈的最新決標公告指出，台美已經就6套MS-110偵照莢艙正式簽署採購合約，總價達到台幣96.3億元，計畫在2022至2023年間接收新式偵照莢艙及地面支援裝備，全案劃2029年3月完成，將可大幅提升國軍對共軍沿海軍事動態的即時監控及掌握能力。

而根據國防部今天發佈的決標公告指出，國防部駐美軍事代表團是在本月7日與美國在台協會（AIT）完成「新式偵照莢艙」採購案簽約，履約地點是空軍花蓮F-16基地所在的花蓮新城，全案總金額原為98億1797萬元，因匯率變動，在合約上顯示的總金額公佈為台幣96億3162萬6千元。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興曾指出，根據公開資料，MS-110的有效偵照距離超過80海浬、約150公里，與空軍據稱現役的AN/VDS-5 LOROP系統的有效偵照距離74公里高出一倍以上。而在40000英尺高空執行偵照任務時，MS-110莢艙鏡頭可涵蓋地平線範圍闊達200公里。根據公開資料，每小時可偵照超過一萬平方英里、約26000平方公里的地表面積，穴軍使用MS-110的RF-16機，將可在更遠的距離外執行廣域偵照任務，有助增加戰術彈性與存活率。而按梅復興的說法，我戰機在東岸空域高空即可對大陸東南沿地表目標進行偵照。

而根據莢艙生產者Collins Aerospace官網指出，DB-110是一種雙頻段110英寸焦距偵察系統，能夠日夜從「最低點」80多海浬的遠距離範圍內，攝得高分辨率圖像。它是美國空軍U-2戰略高級電光偵察系統（SYERS）傳感器的衍生產品，DB-110每小時可以收集超過10000平方英里的高分辨率圖像，不但是美國空軍的戰術和戰略ISR戰力之一，也有14個國家使用。