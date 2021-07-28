遭共諜接觸？國防大學校長張哲平與國防部：未洩密！

有周刊報導今點名國防大學張哲平上將接觸共諜，指其有「忠誠疑慮」。張哲平上午表示，他平時嚴守保密要求及廉政相關規範，絶無不法言行。相關單位若有需要他親自說明疑義，將全力配合。

國防部則表示，有關中共情工單位透過引介，意圖接觸國軍高階將領，國防部對此均設有保密管控的作為，並未肇生洩密情事。

鏡周刊報導指稱，中共中央軍委政治工作部廣州分局自2012年起派員來台發展組織，曾多次時任空軍作戰指揮部指揮官、現任國防大學校長的張哲平餐敘，還招待張妻赴香港旅遊，張哲平也是曾毫不避諱地與共諜組織香港籍負責人單獨面談，且收受禮物。

報導指稱，近期軍方人事異動，張原本接任參謀總長的呼聲最高，即因有忠誠疑慮，遭國安高層急踩煞車，總統蔡英文將他改調國防大學校長「留校察看」，檢調則立案偵辦多年，近期可望收網。

對此，張哲平上午表示，對於鏡週刊捕風捉影，穿鑿附會的報導內容，已經對國軍，家人及他，個人造成極大的傷害，他感到非常遺憾。張哲平說，他擔任軍人數十載，平常即養成良好的保密習性，不會針對軍中事務擅自發言；也會迴避談論公家事務，避免衍生不必要的誤會。

張哲平以「鄭重澄清」口吻表示，有關其妻陪同家人赴大陸省親、旅遊，均為自費；而他與同學、退伍袍澤、友人間聚餐等情事，也都嚴守保密要求及廉政相關規範，絶無不法言行。

張哲平說，相關單位若有需要他親自說明疑義，將全力配合。

國防部則表示，有關中共情工單位透過引介，意圖接觸國軍高階將領，國防部對此均設有保密管控的作為，並沒有肇生洩密的情事。

國防部說，該部已積極強化官兵及軍眷反情報教育，並鼓勵檢舉反映，能有效遏止敵諜對我滲透，確保國家安全。