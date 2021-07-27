飛虎隊八十周年 熊厚基：中美「虎鯊兄弟情」將永流傳

國防部空軍司令部上午發布「飛虎80週年文物特展開幕典禮暨導覽」線上導覽影片，展出陳納德將軍個人血幅與繡有華美緬甸3國血幅飛行皮衣等珍貴文物。空軍司令熊厚基致詞表示，回顧八年對日抗戰期間，當時國軍作戰資源相當匱乏，直到接受美國軍事援助，才得以擺脫獨立作戰的困境。中華民國與美國空軍間的「虎鯊兄弟情」，將會永遠流傳下去。

空軍司令部上午表示，時值「飛虎隊」成立80週年紀念，空軍文物專家彭斯民無償出借珍貴文物在空軍司令部忠勇藝廊展出，空軍以「類」直播方式，讓國人及全世界看到象徵華美「虎鯊兄弟情」的各項珍品。彭斯民在影片中詳細解說各項文物來由與歷史，可供外界了解中華民國與美國在歷史上攜手抗戰、患難與共的革命情感，時至現今，兩國仍擁有深厚邦誼。

空軍司令部宣稱展覽中有「全世界首度亮相珍品」，包括中研院提供昆明巫家壩機場的空照圖、1941聖誕暨1942年新年簽名領巾；珍貴飛虎隊文物則包括1942年8月10日陳納德將軍親簽LIFE雜誌、陳納德將軍個人血幅、繡有華美緬甸3國血幅的皮衣、洪奇偉老師與李家驤師母的定情信物、第十四航空軍林威廉少尉皮衣、ATC空運指揮部駝峰空運飛行員布瑞登上尉飛行皮衣等。

熊厚基在影片中致詞表示，這些價值超過千萬的文物，每一件都訴說過去那段熱血感人的歷史記憶，更紀錄了一頁英勇奮戰的史實。

他表示，回顧八年對日抗戰期間，我們中華民國空軍雖然以寡擊眾、以弱敵強，仍獲得輝煌戰果，但平心而論，當時國軍作戰資源相當匱乏，直到接受我們美國軍事援助，才以擺脫獨立作戰的困境，尤其是在陳納德將軍前瞻規劃，及多方請命支持下，得以成立中華民或空軍美籍志願大隊，到後來的駐華航空特遣部隊、第十四航空軍與中美混合聯隊，在本軍與美軍並肩作戰下，贏得最後光榮勝利。