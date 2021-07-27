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預算限制 空軍取消愛國者PAC-3前進美國本土試射計劃

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美軍曾在澳洲本土實彈射擊愛國者PAC-3反飛彈系統，並成功攔截靶彈。圖：U.S.Army
美軍曾在澳洲本土實彈射擊愛國者PAC-3反飛彈系統，並成功攔截靶彈。圖：U.S.Army

媒體報導國軍的愛國者PAC-3型飛彈，將在今年底至明年初，前往美國境內的白沙實驗場（White Sands），進行實彈試射驗證。但軍方透露，因預算限制，這項計劃已取消。

對愛國者PAC-3型飛彈的「出國」計劃，空軍司令部上午表示，不予評論。

「多維新聞」報告宣稱，在美軍大規模測試反飛彈系統的現在，「台美聯合防空會議」也敲定，國軍的愛國者PAC-3型飛彈，將在今年底至明年初，部隊拉到美國境內的白沙實驗場（White Sands），進行實彈試射驗證。台灣上次派部隊赴美實彈射擊愛國者PAC-3飛彈，是2016年的事情，當時也是國軍在接收愛國者PAC-3反飛彈系統後，首次進行的實彈試射。

報導表示，「台美聯合防空會議」從2000年開始召開，每年都開會，沒有因為肺炎疫情而中斷，是台美之間聯絡反飛彈技術資訊的重要會議。台灣除了愛國者反飛彈系統外，還有樂山預警雷達等重大反飛彈設施，與美方直接連線操作，被視為美國國家飛彈防禦（NMD）的一環，地位非常重要。

但對愛國者PAC-3型飛彈的「出國」計劃，官員透露，原確實有相關規劃，但相當「燒錢」，因預算因素，已取消原規劃。

據了解，國軍「加購」美岸置魚叉飛彈系統後，多項建軍預算給付因此延後付款，細到如憲兵快反連重車採購都延後。愛國者PAC-3型飛彈赴美試射因之取消。

飛彈 國軍

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