快訊

「又跟國際要疫苗又捐國產」 國民黨爆政府要送友邦高端

58萬劑自購AZ疫苗 下午3時40分由華航運抵桃機

接見高嘉濱 邱國正：退伍後心中感觸必定五味雜陳

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將（右）主動申請退役，國防部長邱國正昨日接見他，頒授勳、獎章表彰他從軍期間的卓著貢獻。圖／軍聞社
海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將（右）主動申請退役，國防部長邱國正昨日接見他，頒授勳、獎章表彰他從軍期間的卓著貢獻。圖／軍聞社

原海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將主動申請退役，國防部長邱國正昨日接見他，除頒授勳、獎章表彰從軍期間的卓著貢獻外，也致詞表示，退伍後要離開長期服務的工作單位，心中感觸必定五味雜陳，期勉屆退將官們面對退伍後的生活，做好自我調適與生涯規劃，調整個人腳步，融入家庭與社會。

邱國正昨（26）日於博愛營區，接見海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將等三位屆退將官，頒授勳、獎章，表彰他們歷任國軍各項重要職務期間，戮力達成建軍備戰工作的卓著貢獻。

邱國正昨分別頒授高嘉濱中將「四等寶鼎勳章」、艾進成少將、江弘達少將「干城甲種二等獎章」，對於他們服務軍旅期間，盡忠職守，積極任事的卓越表現，表達由衷的敬意與感謝。

邱國正致詞時表示，退伍後要離開長期服務的工作單位，心中感觸必定五味雜陳，期勉屆退將官們面對退伍後的生活，做好自我調適與生涯規劃，調整個人腳步，融入家庭與社會。

邱國正也提醒屆退將官們，謹守各項管制與保密規定，防範有心人士刻意刺探國防機密，並請他們持續提供國軍建言，做為各項建軍備戰工作策進的參考，期使國防施政更臻完善，國防戰力更加堅強。

邱國正 退將

延伸閱讀

國防部軍政副部長柏鴻輝就任 防長要求遵總統建軍指導

柏鴻輝出任國防部軍政副部長 馮世寬16字言形容他

參謀總長陳寶餘布達 邱國正盼前瞻用兵思維

功成身退 國防部歡送黄曙光榮退、張冠群榮調

相關新聞

預算限制 空軍取消愛國者PAC-3前進美國本土試射計劃

媒體報導國軍的愛國者PAC-3型飛彈，將在今年底至明年初，前往美國境內的白沙實驗場（White Sands），進行實彈試...

接見高嘉濱 邱國正：退伍後心中感觸必定五味雜陳

原海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將主動申請退役，國防部長邱國正昨日接見他，除頒授勳、獎章表彰從軍期間的卓著貢獻外，也致詞表...

疫情警戒調降 國防部新MV刻劃台灣抗疫歷程

新冠疫情警戒調降，國防部今天發布「WE PRAY」歌曲MV，訴說台灣全民攜手抗疫歷程及心情，影片同時呈現包括美日等國國旗...

台美聯合實射愛國者飛彈 保護第一至第二島鏈絕對領域完整

美國空軍剛剛在太平洋完成了「太平洋鋼鐵2021」演習，演練高達25架F-22匿蹤戰機的「敏捷部署」（agile deployment）機動戰術能力，針對解放軍於第一島鏈內的絕對優勢、以及第二島鏈內的相對優勢，進行戰術上的發明、驗證與檢討。

美軍「自炸」百億美元福特號航空母艦？ 不只測試還與中國航母殺手有關

世上有哪一國會拿上萬磅炸藥去炸自家全新的核動力航空母艦，只為了測試它的防禦能力？答案是美國。受測的航艦也並非等閒之輩，而是斥資上百億美元打造，堪稱最貴軍艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）。而美軍這樣做的原因，竟然還跟中國有關。

美軍官首登「莒光園地」亮相

今年適逢中美共同抗日的「飛虎隊」成立八十周年紀念，國防部將邀請美方現役軍官登上電視「莒光園地」鏡頭，藉由飛虎隊事蹟，向全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。