接見高嘉濱 邱國正：退伍後心中感觸必定五味雜陳

原海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將主動申請退役，國防部長邱國正昨日接見他，除頒授勳、獎章表彰從軍期間的卓著貢獻外，也致詞表示，退伍後要離開長期服務的工作單位，心中感觸必定五味雜陳，期勉屆退將官們面對退伍後的生活，做好自我調適與生涯規劃，調整個人腳步，融入家庭與社會。

邱國正昨（26）日於博愛營區，接見海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將等三位屆退將官，頒授勳、獎章，表彰他們歷任國軍各項重要職務期間，戮力達成建軍備戰工作的卓著貢獻。

邱國正昨分別頒授高嘉濱中將「四等寶鼎勳章」、艾進成少將、江弘達少將「干城甲種二等獎章」，對於他們服務軍旅期間，盡忠職守，積極任事的卓越表現，表達由衷的敬意與感謝。

邱國正致詞時表示，退伍後要離開長期服務的工作單位，心中感觸必定五味雜陳，期勉屆退將官們面對退伍後的生活，做好自我調適與生涯規劃，調整個人腳步，融入家庭與社會。

邱國正也提醒屆退將官們，謹守各項管制與保密規定，防範有心人士刻意刺探國防機密，並請他們持續提供國軍建言，做為各項建軍備戰工作策進的參考，期使國防施政更臻完善，國防戰力更加堅強。