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疫情警戒調降 國防部新MV刻劃台灣抗疫歷程

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天發布「WE PRAY」歌曲MV，影片内容呈現包括美日等國國旗、永齡慈善基金會等慈善團體徽飾，對這些國家、團體捐贈疫苗表達感謝。圖／取自「WE PRAY」歌曲MV
國防部今天發布「WE PRAY」歌曲MV，影片内容呈現包括美日等國國旗、永齡慈善基金會等慈善團體徽飾，對這些國家、團體捐贈疫苗表達感謝。圖／取自「WE PRAY」歌曲MV

新冠疫情警戒調降，國防部今天發布「WE PRAY」歌曲MV，訴說台灣全民攜手抗疫歷程及心情，影片同時呈現包括美日等國國旗、永齡慈善基金會等慈善團體徽飾，對這些國家、團體捐贈疫苗表達感謝。

國防部表示，經歷2個多月的三級警戒，調降至二級的首日，藉由青年日報臉書發布由年輕官兵與音樂創作團體「傑特曼 VIRUS」共同創作演唱的歌曲「WE PRAY」MV影片，疫情逐漸趨緩的時候，希望傳遞給國人溫暖的正能量，強調全民攜手對抗疫情，共同守護屬於我們的美麗家園的信心。

國防部表示，CITYMARX發起人鄭子靖有感防疫期間很多感人的故事，不論是醫護、警消與化學兵不眠不休的在第一線抗疫，或是每一個主動捐贈物資、疫苗的熱心民眾與團體，甚至是每一個主動配合防疫政策的國人，都是抗疫中的幕後英雄， 於是邀請269旅上兵陳維熊與音樂創作人古娃琳·卡夫魯萬與TRAVIX，共同寫歌為大家加油打氣，創作了這首「WE PRAY」歌曲。雖然這首歌已經在他們的YouTube 發表過，這一次他們特地在管制降為二級前與國防部心戰大隊官兵一起合唱，重新剪輯製作，期望透過充滿陽光、清新的歌聲，搭配防疫令人感動的畫面，希望再一次讓大家深刻感受到愛與包容，更能以身在台灣真好的驕傲。

此外，在影片中特地呈現美國、日本、立陶宛、斯洛伐克等國家的國旗，以及永齡慈善基金會、台積電、慈濟，對這些國家、慈善團體捐贈台灣疫苗表達感謝。

國防部也特別提醒，「防疫工作不能靠奇蹟、要靠落實每一個防疫規範的累積」。目前的防疫降級絕對不是取消警戒，大家千萬不能輕易鬆懈，依舊要把口罩戴好、落實實聯制，並遵從中央疫情指揮中心的相關指引，落實防疫規定，才能平安度過疫情，盡快回復正常生活。

國防部表示，希望藉著這部MV影片向全民傳達，「因為每一個有愛的你，在疫情中沒有孤單，因為每一個有心的你，在抗疫中更有力量，未來讓我們攜手同心，對抗疫情，戰勝每一個挑戰與困境。」

國防部今天發布「WE PRAY」歌曲MV，影片内容呈現包括美日等國國旗、永齡慈善基金會等慈善團體徽飾，對這些國家、團體捐贈疫苗表達感謝。圖／取自「WE PRAY」歌曲MV
國防部今天發布「WE PRAY」歌曲MV，影片内容呈現包括美日等國國旗、永齡慈善基金會等慈善團體徽飾，對這些國家、團體捐贈疫苗表達感謝。圖／取自「WE PRAY」歌曲MV

疫情 國防部 疫苗

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