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海岸巡防署「遙控式動力救生圈」 將部署全台港區
海岸巡防署耗資2千9百餘萬購買59具「遙控式動力救生圈」，現已進入最後驗收階段。海巡署上午表示，現已由生產廠商分赴各分署實施裝備操作訓練，將部署在各港區安檢所。
網路社群「爆料海巡」貼文披露，海巡官員近期在桃園竹圍漁港測試這型裝備的畫面。貼文認為，裝備昂貴，使用率少，「最後也是放到裝備室去，一次也没用到」。
官員表示，影片為廠商和海外巡人員在桃園竹圍漁港實施第二階段驗收教育訓練，由教育訓練測考中心所拍攝，屬於對內教育用影片。
署方官員表示，「遙控式動力救生圈」有兩組推進葉片，入水後能快速接近溺水者，拖帶時每秒約可達3公尺，有助快速救溺。
海巡署上午表示，此案決標金額2千9百餘萬元，購買59具「遙控式動力救生圈」，目前全案執行進度超前。裝備於本(7)月7日已完成第一次驗收，目前正進入第二階段驗收，由廠商至各分署實施裝備操作訓練，進行裝備使用教育訓練。
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