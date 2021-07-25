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國軍二代心戰作業車將亮相 配備大型遙控無人機好威
國防部心戰大隊由民車改裝的三輛二代心戰作業車，即將在下周交貨驗收，由於每輛車都配備一台執行戰場偵察及投散傳單的大型無人飛行機，國防部因此採購「遙控無人直升機-基本及術科考證班課程」，訓練心戰人員成為民航局認證合格的遙控機操作手。
心戰大隊舊型心戰作業車已老舊，無法配合現代數位作戰戰場，國防部去（109）年編列3990餘元預算，採購3輛由15噸民用卡車改裝的二代心戰作業車。改裝業務由金賓公司得標，計畫下周交車。
據了解，二代心戰作業車每輛車都配置一架15公斤以上的大型遙控飛行機，執行戰場偵察及投散傳單。而依民航局法規，操作手必須取得民航局核發的駕駛證照，心戰大隊規劃培訓6名操作手，以18萬元預算對外公開招標。根據國防部發布的決標案顯示，這項標案要求得標廠商負責完成人員學科、術科訓練，並完成考照。
據了解，心戰大隊配備的遙控飛機，長177公分、寬33公分、高60公分，空機重量7公斤、最大起飛重量24公斤、續航力40分鐘；而最大飛行速度達時速100公里，最大飛行高度可達1000公尺，而最大飛行距離3000公尺，一次飛行可攜帶傳單500張。
據了解，二代心戰作業車由賓士15噸ATEGO底盤車改裝，廠商下週一交貨、週二驗收，同時驗證無人飛行機效能。
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