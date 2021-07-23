監委：軍事訓練役男4個月過客心態 後備戰力堪憂

監察委員賴鼎銘、浦忠成、葉大華調查「志願役及軍事訓練役訓練成效案」發現，部分接受4個月軍事訓練的役男純屬過客心態，如果沒嚴格把關，又沒經歷部隊駐地、專精、基地訓練、戰備任務訓練等考驗補強，未來後備動員持久戰力著實堪慮。監院國防及情報委員會昨天通過該報告，提出建議要求國防部改進。

調查報告指出，4個月的軍事訓練役期，經國防部專業考量及立法程序審議通過後執行，是否過短多有爭論，如果能強化課程內容並落實精進訓練，加強全民國防意識，確保結訓成員成為合格步槍兵、專長兵，未來後備動員成軍自非毫無戰力可言，可成為國軍志願役輔助的作戰力量。

調查報告表示，國軍人性化生活管理，確實有明顯進步，逐漸擺脫以往負面觀感；但軍事訓練役男接受4個月軍事訓練，期滿結訓後就編為後備軍人，與志願役結訓後須下部隊服常備役的代表意義完全不同。

調查報告指出，隨兩岸情勢演變，因應台海戰場新環境，新兵訓練課程也應隨時代轉變、與時俱進，善用虛擬實境技術，輔以科技化及大數據分析訓練，以期建立一支量少、質精、戰力強，有「嚇阻性」的現代化軍隊。

調查報告表示，「刺槍術」是輔助完成射擊和保命的戰技，其存廢議題近來甚囂塵上，國防部認為仍有保留必要，但為避免與實戰情況脫節，國防部允宜參採各方意見，加強對刺、對練的經驗。

調查報告指出，新訓中心教育班長是新兵由民轉兵過程中最關鍵的靈魂人物，訪查後發現，教育班長須承擔不小的訓練管理壓力，福利待遇卻不比戰鬥部隊，請國防部通盤檢討、精進。