國軍將領異動 「型男」中將重回立法院

國軍8月1日有一波中、少將異動，昔日在立法院備詢時被稱為「型男將領」的馬防部指揮官章元勳，將調任陸軍司令部參謀長，將重回立法院備詢。而由蔡總統宣布擴編的國防部情報次長室聯合情研中心，則由陸軍入主，由東引地區指揮部指揮官尹昌榮調任。

在中將異動部分，陸軍司令部副司令王興禮調任副參謀總長，金防部指揮官賀政調任陸軍副司令；陸軍參謀長陳忠文接任金防部指揮官，遺缺由馬防部指揮官接任、馬防部指揮官由陸軍司令部人軍處長廖建興接任，占中將缺。

海軍方面，國防部後勤次長黃佑民調任海軍艦隊指揮部，遺缺由參謀本部作戰計畫助理次長許金騰接任。

而在少將部分，陸軍砲測中心指揮官邵智君接任陸軍司令部人軍處長、陸軍航特部特戰指揮部指揮官郭俊德調任國防部人事參謀次長室人事管理處長，特指部指揮官則由馬防部參謀長邱之峯接任。

此外，陸軍東引地區指揮部指揮官尹昌榮調任國防部情報次長室聯合情研中心主任。

陸軍234旅旅長賴政豐調任陸軍東引地區指揮部指揮官、國防部戰規司建軍規劃處長黃文啟接任234旅旅長；國防部情報次長室國際事務處長吳來益調任國防部整合評估值司國防淨評估處；陸軍司令部建軍處長張為朝調任參謀總長室主任、陸軍專科學校教育長調任盧馬防部參謀長、王修治接任陵軍司令部建軍處長。

國防部情報次長室國際事務處長邱俊榮調任作計室助次，遺缺由海軍戰訓處副處長吳天任接任；海軍海洋監偵指揮部指揮官林奇輝調任海軍146艦隊長，遺缺由國防部國防部情報次長室聯合情研中心主任朱惠民調任。

陸軍後勤指揮部副指揮官林文祥調任陸軍副參謀長、遺缺由陸軍後勤訓練中心指揮官洪金順調任；陸軍飛勤廠廠長行健華調任陸軍後訓中心指揮官、陸軍後勤指揮部彈藥處長黃清培調任飛勤廠、陸勤參謀長由黄明道接任、三支部指揮官劉青勳陸調任陸勤部保修處長、郭昆明接任陸勤部彈藥處長、陸軍五支部指揮官巫建輝調任三支部指揮官、陸軍二支部指揮官梁永坤調任五支部指揮官。

中部地區後備指揮官馬家龍調任國防部全動副主任，遺缺由後備指揮部動管處長吳國良接任。

空軍方面，教準部副指揮官柳惠千柳惠千接任空軍督察長，遺缺由空軍作戰指揮部參謀長胡中緯接任；空軍七聯隊長曹定明調任空作部參謀長、遺缺由空軍官校副校長王家榮接任；林照川接任空軍六聯隊副聯隊長、謝慶源接任空軍官校副校長、空軍司令部人管組長吳杏先調任人勤處長。

國防部情次室最重要兩個單位，即為國際事務處、聯合情研中心，後者甫由蔡總統宣布擴編，功能動見觀瞻，並由陸軍入主；出任主任的尹昌榮自東引調回，雖非情報本科，但軍中認為思慮清晰、作風開明，調任要職是績效優異使然。

章元勳任馬防部指揮官近三年，備受重用、地方讚譽，而過去除有駐外經驗外，他任職國防部聯二在立法院備詢時，因表達能力優異，外型頗具男性魅力，被立法院記者譽為型男將領。派任陸軍司令部參謀長，將負責為陸軍向立法院朝野立委溝通。