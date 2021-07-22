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黃曙光愛將高嘉濱退伍 黑鷹生還者黃佑民接艦指部

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黃曙光愛將高嘉濱退伍 黑鷹生還者黃佑民接艦指部

聯合報 / 記者程嘉文╱即時報導
提前報請退伍的高嘉濱中將。報系資料照
提前報請退伍的高嘉濱中將。報系資料照

國軍8月1日即將有一波將領人事異動：先前盛傳有意提早報退的海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將，果然如傳言在7月31日退伍。遺缺將由現任參謀本部後勤次長、去年「0102」黑鷹直升機空難曾負重傷的黃佑民中將接任，總綰海軍所有作戰兵力。後勤次長一職，則由現任參謀本部作戰計畫助理次長許金騰少將接任，占中將缺。

高嘉濱出身潛艦，是剛退伍的前參謀總長黃曙光著意栽培的愛將，距離屆齡還有三年就提前退伍，令外界頗為訝異。外傳其之所以報退，一是個人與家庭因素，二是與海軍司令劉志斌之間，經常發生意見扞格，讓他興起不如歸去之嘆。

本月5日，各報披露高嘉濱將提前退伍的消息，然而海軍司令部並未如慣例發新聞稿駁斥傳聞。如今果然確定艦指部將要換將，接任人選黃佑民，也符合當時外界的猜測：黃佑民出身海軍官校77年班，前年接任後勤次長，成為同學中第一位中將。他因黑鷹直升機失事身負重傷，被調往國防大學副校長職務休養，今年再被調回後勤次長原職。

其他人事消息方面，包括陸軍副司令王興禮中將接任副參謀總長，遺缺由現任金防部指揮官賀政擔任。陸軍參謀長陳忠文中將接任金防部，馬防部指揮官章元勳中將接陸軍參謀長。陸軍司令部人軍處長廖建興少將接馬防部，占中將缺。

空軍方面，教準部副指揮官柳惠千少將，接任空軍司令部督察長。台東志航基地的第七聯隊，因為未來將接裝F-16，由曾經駕駛F-16降落高速公路戰備道，今年7月1日剛升少將的官校副校長王家榮接任。

賀政中將。記者程嘉文/攝影
賀政中將。記者程嘉文/攝影
王興禮中將。圖/陸軍提供
王興禮中將。圖/陸軍提供
黃佑民中將（右）。圖/軍聞社
黃佑民中將（右）。圖/軍聞社

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