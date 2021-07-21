影／烟花颱風逼近 國軍第三作戰區完備災防整備

烟花颱風逼近，第三作戰區今天表示，指揮官鍾樹明中將今天前往林口災防區，視導陸戰66旅災防整備情形及實施任務提示，副指揮官張俊志中將也進駐宜蘭災防區開設前進指揮所，盼有效掌握雨勢、災情，待命投入兵力。

第三作戰區表示，鍾樹明今天視察時要求各災防分區持續提高警戒，加強災防機具及人員整備，隨時掌握地方災情及危安因素，秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」的積極作為，做好萬全的因應準備。

第三作戰區表示，已先完成災防人員編組，以及AAV7兩棲突擊車、膠舟、抽水機、發電機等應援裝備、機具檢整，各單位也於營區內完備災防整備，待命隨時執行災害防救任務。

第三作戰區表示，各災防區均已與地方政府完成聯繫，後續將持續密切關注颱風動態，並要求單位提高警戒，主動與地方政府資訊整合、通力合作，適時調整潛勢區域兵力部署與機具規畫，做好充分的準備，確保國人生命財產安全。