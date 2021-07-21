「勇鷹號」首現高雄岡山空軍基地 軍事迷瘋狂

國機國造「勇鷹號」新式高級教練機，昨天悄悄從台中清泉崗起飛抵岡山空軍基地飛訓，即使天候不佳，仍有眼尖軍事迷發現也拍下勇鷹的身影；不少人為爭睹雄姿，今天一早就在周邊守候，戰機約在上午9時起飛返抵，令不少人軍事迷興奮。

被視為「國機國造」代表成果之一的新式高級教練機，由漢翔公司自製研發的「勇鷹號」高級噴射教練機，20日上午從台中清泉崗起飛至岡山空軍基地進行一連串相關戰術測評。

據了解，這次勇鷹號飛訓，為首次抵達空軍官校，即使昨天天候不佳，仍透過試飛驗證高教機系統的穩定性能，不少軍事迷認為，此舉也是展現國防自主自研自製的能量。

由於昨天勇鷹飛抵岡山空軍基地消息曝光，今天一早就吸引不少軍事迷守候爭睹雄姿；勇鷹號歷經兩天一夜飛訓測試，似乎趕在烟花颱風抵台前，於上午9時許，由岡山空軍基地飛返台中清泉崗駐地。軍事迷目睹飛離基地的勇鷹號，直呼「等待都值得了！」

有軍事迷說，未來將評估勇鷹號性能、速度、且針對飛行員相關訓練作出調整，預計在三年後，空軍官校將全面取代目前現有的教練機。