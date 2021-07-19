影／美國C-130運輸機桃機快閃 展現自己「倒車」特性

美國1架C-130運輸機19日中午12時14分降落桃園機場，停留71分鐘後隨即起飛離場。運輸機停留期間，代理地勤業務的長榮航勤地勤人員，卸載一些裝在木箱內的貨品，也裝載紅色帆布袋子，不過貨品內容受限於外交郵袋免驗禮遇，外界不得而知。

這架機身編號N3755P的Lockheed L-100-30型運輸機，19日上午從菲律賓機場起飛直接前往桃園機場，中午12時14分降落，滑行至615遠端接駁機坪停放。長榮航勤地勤人員出動堆高機從機艙卸載木箱，稍後也把紅色的帆布袋裝載上飛機。

結束裝卸貨物作業，油栓車駛近飛機並拉出油管，地勤人員在隨機人員的協助下從機腹位置替飛機加油，運輸機於下午1時25分從停機坪後退準備離開桃園機場。

與一般民航機後退需要拖車協助方式不同，機長啟動4具發動機之後，直接調整螺旋槳葉角度，把發動機輸出的動力往前送，讓飛機用「倒車」的方式往後退行。機身退到滑行道上之後，機長再度調整螺旋槳葉角度把動力往後送，沿著滑行道往前滑到跑道頭起飛。

為了當機長的眼睛，運輸機後退時機尾的貨艙門維持開啟，讓隨機工作人員目視警戒飛機後方是否有障礙物，待飛機後退到定位改往前滑行時，才慢慢關閉後貨艙門。

這架運輸機桃機快閃行程，也許因為駕駛對桃園機場滑行道相關位置不熟悉，事前申請由長榮航勤的引導車，到場、離場都由引導車帶領運輸機到定位。