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民用C-130貨機抵桃園作業 空軍：非軍機 任務無所悉

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
一架屬於APA Leasing inc民間包機公司的民用型C-130運輸機，今午降落桃園機場（如圖），引起航迷關注，早早卡位搶拍。圖/讀者管延境提供
一架屬於APA Leasing inc民間包機公司的民用型C-130運輸機，今午降落桃園機場（如圖），引起航迷關注，早早卡位搶拍。圖/讀者管延境提供

一架屬於APA Leasing inc民間包機公司的民用型C-130運輸機今午降落桃園機場，引起航迷關注。空軍官員表示，這架航機並非美軍軍機，而屬民間商用包機，來台毋須向空軍戰管單位申請，軍方對包機任務一無所悉。

這架編號N3755P的L-100-30運輸機，根據民間航跡追蹤APP內容顯示，貨機自馬尼拉起飛後，沿路打開識別器廣播，2個多小時後降落桃園機場接貨，停留約1小時後升空離台，前往泰國曼谷。有媒體報導是為載運已離任的前美國在台協會（AIT）台北辦事處長留台物品。

這架民用型C-130運輸機來台的訊息日前傳出，今早就受到航迷關注，早早在桃園機場周邊卡位搶拍。這架C-130貨機屬於民用加長型，能載運大型沉重物品, 如水族水箱等，隸屬於民間包機公司，來台落地作業須向民航系統申請，不屬空軍戰管範圍須管制的美國軍機。空軍表示對此毫無所悉。

桃園機場 空軍 馬尼拉

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