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陸軍海島防衛主戰「重要目標防護」 保海空軍發揚戰力

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中華民國陸軍臉書粉絲專頁日前披露110年飛彈射擊操演實況。圖/取自中華民國陸軍臉書粉絲專頁影片
中華民國陸軍臉書粉絲專頁日前披露110年飛彈射擊操演實況。圖/取自中華民國陸軍臉書粉絲專頁影片

國軍反制共軍時海、空軍打頭陣，陸軍作什麼？除「灘岸殲敵」外，軍方目前力推「重要目標防護」，針對包括「特種飛彈」等源頭反制部隊，協助防護，讓海、空軍有足夠戰力執行「濱海決勝」策略。

中華民國陸軍臉書粉絲專頁日前披露110年飛彈射擊操演實況，包括「天馬」、「雷霆」、「神弓」操演中雷霆2000多管火箭、拖式、剌針、復仇者飛彈在屏東九鵬基地實彈射擊畫面。陸軍部隊在海島防衛的真正角色是什麼？軍內熱議。

陸軍採購M1A2T型戰車，雖然政策已定，但軍內仍不免有唇槍舌戰，海空軍有人士謂戰時若無海、空優，戰車跟「鐵棺材」一樣，根本不管用，也無法遂行灘岸殲敵。但陸軍有資深官員反駁，國防預算三分之二以上都撥給海、空軍，怎會沒有海空優？再者，沒有海空優是陸軍的錯嗎？海、空軍怎會讓陸軍沒有海空優呢？

針對陸軍目前建軍，陸軍有識將領提出，地面部隊有一項關鍵任務為「重要目標防護」，而重要目標防護的優先順序，依序為戰略指管與情監偵系統、遠程打擊與接戰單位及地面決戰部隊。而地面決戰部隊包括長程飛彈砲兵、機甲部隊、陸航部隊。

陸軍採購戰車，就能執行重要目標防護。強而有力的海、空軍，固然是海島防衛的不二法門，而陸軍的價值，在於防範敵人威脅海空基地安全，確保海、空戰力持續與發揚。「在濱海可以決勝，就無須灘岸殲敵」。

2021四年期國防總檢討（QDR），宣示後備改革目標，後備部隊依國軍作戰任務需求，將區分「灘岸守備」、「縱深及城鎮守備」及「重要目標防護」等3種部隊類型，各作戰區及海、空基地都會增編「重要目標防護部隊」，與保安警察及民防團隊共同遂行任務。

但將領認為，後備用來防護軍港、機場、機動雷達車、機動飛彈車，但戰略情監偵單位都在高山，後備很難執行這項任務，必須有足夠自我防護能力。針對民間包括中華電信海底電纜、核能電廠、水庫等，固然平時戰時都很重要，但不屬於軍事目標，應由保警、民防團駐守，靠軍方動員不切實際。

陸軍 空軍 飛彈

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