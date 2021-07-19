快訊

北市擬採中小學線上線下混合班 家長憂群聚「生命只有1次」

林口三井OUTLET專櫃人員無症狀確診 千人停班快篩

「陸航清泉崗基地設施新建工程」決標 下月開工

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機。圖／本報資料照
陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機。圖／本報資料照

陸軍航特部今日發布「陸航清泉崗基地設施新建工程」決標案，耗資4億6250餘萬元興建陸航人員專屬營舍及生活設施，供AH-64E阿帕契丶AH-1W眼鏡蛇等攻擊直升機長駐之用。

據標案內容顯示，陸航清泉崗基地設施新建工程總決標金額達5億8176萬6000元，由民間廠商以4億6250萬3970元得標工程，工程預計下月開工，預估在113年8月31日前完工。

陸軍自2014年起就以「任務派遣、專案進駐」方式讓包括AH-64E阿帕契丶AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機等旋翼機輪流進駐空軍新竹基地、清泉崗基地，未來希望在包括台東豐年機場等地常駐，陸軍航特部601旅1個AH-64E阿帕契直升機中隊，目前已正式進駐空軍新竹基地，602旅也由1個AH-1W眼鏡蛇直升機中隊進駐清泉崗基地，由於是常駐性質，空軍已分別在兩個基地為陸軍直升機部隊整修陸航人員專屬營舍及生活設施。

但台東豐年機場進駐案因地方反彈，目前仍在規劃中。

直升機 清泉崗 陸軍

延伸閱讀

新北多項工程查核 獲工程會與全民督工考評雙冠王

漢光37號實兵反登陸操演式微？ 主場讓給空軍六聯隊

長逾3公尺緬甸蟒溜上施工中金門大橋蜷伏 嚇壞工程人員

驚！台中1年漏水漏掉萬座泳池 斥資10億汰換老舊管線

相關新聞

陸軍海島防衛主戰「重要目標防護」 保海空軍發揚戰力

國軍反制共軍時海、空軍打頭陣，陸軍作什麼？除「灘岸殲敵」外，軍方目前力推「重要目標防護」，針對包括「特種飛彈」等源頭反制...

「陸航清泉崗基地設施新建工程」決標 下月開工

陸軍航特部今日發布「陸航清泉崗基地設施新建工程」決標案，耗資4億6250餘萬元興建陸航人員專屬營舍及生活設施，供AH-6...

中科院巡防艦戰鬥系統遭批落伍10年 海軍被迫捨自製向國外採購

國造巡防艦案延宕多年，主要原因是中科院自行研發戰鬥系統，無法達到海軍的戰備需求，又不願交出全案主導權，相關高層決策人士說，新一代巡防艦所需要的相位陣列雷達，中科院雖然很努力投入研發，但是研發出來的東西，從科技上來說，足足落後10年，另外一個問題是，中科院研發聲納有阻礙，海軍巡防艦怎麼可能不裝備聲納，海軍已經開始從國際上的相關產品，找尋合適的裝備，尋求外購商源，海軍抱持謹慎態度，不能把龐大建軍預算浪費在性能不符合需求的船艦上面。...

藍質疑「國防院成新東廠？」

針對國防安全研究院的文章，國民黨立委陳以信批評，政府不該透過官方智庫報告，企圖把人民對政府疫苗政策失當的不滿，通通歸咎於...

PTT批防疫被指網軍 鄉民炸鍋

國防部所屬國防安全研究院日前刊出一篇名為「激化情緒對立的口水戰─ＰＴＴ八卦板議情輿論分析」專文，將撰文批評政府政策分門別...

獨／國軍海巡合作首派訓美海岸防衛學校官校生 本月出列

台美共同簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，這是美國拜登政府與台灣簽署的第一份備忘錄，至今仍列機密。而據證實，這項備忘錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。