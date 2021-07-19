「陸航清泉崗基地設施新建工程」決標 下月開工

陸軍航特部今日發布「陸航清泉崗基地設施新建工程」決標案，耗資4億6250餘萬元興建陸航人員專屬營舍及生活設施，供AH-64E阿帕契丶AH-1W眼鏡蛇等攻擊直升機長駐之用。

據標案內容顯示，陸航清泉崗基地設施新建工程總決標金額達5億8176萬6000元，由民間廠商以4億6250萬3970元得標工程，工程預計下月開工，預估在113年8月31日前完工。

陸軍自2014年起就以「任務派遣、專案進駐」方式讓包括AH-64E阿帕契丶AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機等旋翼機輪流進駐空軍新竹基地、清泉崗基地，未來希望在包括台東豐年機場等地常駐，陸軍航特部601旅1個AH-64E阿帕契直升機中隊，目前已正式進駐空軍新竹基地，602旅也由1個AH-1W眼鏡蛇直升機中隊進駐清泉崗基地，由於是常駐性質，空軍已分別在兩個基地為陸軍直升機部隊整修陸航人員專屬營舍及生活設施。

但台東豐年機場進駐案因地方反彈，目前仍在規劃中。