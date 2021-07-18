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國防院研究指PTT批評政府防疫者是網軍 軍方出聲了

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國防院研究指PTT批評政府防疫者是網軍 軍方出聲了

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
財團法人國防安全研究院有研究宣稱ptt八卦版作為疫情交流平台的功能逐漸癱瘓。圖/取自財團法人國防安全研究院研究報告
財團法人國防安全研究院有研究宣稱ptt八卦版作為疫情交流平台的功能逐漸癱瘓。圖/取自財團法人國防安全研究院研究報告

財團法人國防安全研究院有研究宣稱ptt八卦版作為疫情交流平台的功能逐漸癱瘓，並將撰文批評者分門別類，說是刻意設計渲染的文本、藉著輿論與指揮指揮中心的論述競爭，對政府製造防疫施政壓力。國防部今天表示：尊重。

民進黨政府諸多防疫措施引發批評，在全國最大的BBS論壇「批踢踢實業坊」上的討論尤其激烈。國防部所屬的國防安全研究院兩天前刊出一篇名為「激化情緒對立的口水戰-PTT八卦版議情輿論分析」專文，將撰文批評者分門別類，說他們是刻意設計渲染的文本、藉著輿論與指揮指揮中心的論述競爭，對政府製造防疫施政壓力。

研究內容後記甚至宣稱，在群眾為疫情找情緒出口之際，實際上也可能為中國製國藥疫苗銷台打開窗口。

此文曝光後，在PTT上引發軒然大波，網友批評直指國防院已成政府側翼。

國防部今天回應表示，尊重國防院在國防安全領域，進行專業與獨立的研究。

國防部 PTT 民進黨

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