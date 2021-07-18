國防院研究文控PTT八卦版涉為大陸科興在台打開窗口？

在政府採購COVID-19疫苗策略備受質疑之際，財團法人國防安全研究院發布最新研究報告宣稱，在PTT八卦版發現「奇怪的趨勢」，指稱搧動情緒的敘事模式正逐漸占據跟疫情有關的討論，使得八卦版作為疫情交流平台的功能逐漸癱瘓，而研究使用文字雲等方法，辨識出有267個帳號有協同性質操作相關議題，而且帳號都有快速周旋於不同國家的特性。

研究後記認為，在群眾找情緒出口之際，可能以輿論的形式試圖為中國大陸科興與國藥在台打開窗口，對台灣政府製造防疫施政的壓力。

今年稍早爆發的疑似綠網軍自導自演的林瑋豐事件，綠營版「認知作戰」受到關注。但財團法人安全研究院資策會聯合發表「激化情緒對立的口水戰、PTT(批踢踢)八卦版COVID-19疫情輿論分析 會傳染不只病毒 還有情緒」一文，內容指出：「在八卦版上，我們發現一個奇怪的趨勢：搧動情緒的敘事模式正逐漸占據跟疫情有關的討論，使得八卦版作為疫情交流平台的功能逐漸癱瘓。」

研究文宣稱，從八卦版積極參與防疫輿論戰活動的1萬2012個使用者中，研究辨識出16個有協同性質的推文部隊，總共有267個帳號；而在曾使用過境外IP發表COVID-19關文章的686個作者中，至少有119個「時空旅行者」，他們使用VPN快速周旋於不同國家之間，而最常被用來跳轉的IP所屬國家是台灣和美國。

研究文稱，這些文章離間歐美日台，並敘述外來和尚、台灣防疫被超車、疫苗陰謀論等，甚至次級分化手法，將國共內戰反共論倒置，將共黨意涵換成「綠共」，簡化歸因為「民進黨就是共產黨」。

在這項研究中一篇名為「自由市場的疫苗選擇權與疫苗乞丐」後記中指稱，台灣的社區感染爆發以來，先是出現不少有關「讓人民自由選擇疫苗廠牌」的聲音；當美國及日本陸續宣布將捐贈台灣疫苗後，「疫苗乞丐」這個詞彙開始大量地在社群體上出現，強調「別人給的比自己買的多」，一方面降低人民對政府和中央疫情指揮中心的信任感，另一方面伴隨「那是別國不要的疫苗」等陰謀論、對疫苗不良作用與副作用的誇大渲染，試圖降低人民的施打意願。

這篇後記指稱：雖然PTT八卦板只是媒體生態圈中一個重要節點，但透個別事件與數據，他們拼凑出了更清晰的樣貌，透過引領風向、占領輿論篇幅、用敘事輯合情緒染來構框疫苗，最後公眾映入眼簾的印象是這樣的：誇大AZ、Modemna 等進口疫苗之不良作用、錯誤詮釋死亡率的關聯性、以「炒股」扣聯國產疫苗，再加上所謂的「人民的疫苗選擇權」，引導輿論的方向就呼之欲出。

這篇後記認為，在群眾找情緒出口之際，實際上也可能為中國製國藥疫苗打開一個窗口，醫藥用品的進口向來由專業的主管機關進行審查，在現行法規之下，目前台灣並有辦法進口中國製造COVID-19疫苗，它們唯有以輿論的形式才能夠嵌入(embedded)台灣社會的裂隙；藉由輿論與指揮中心的論述競爭，同時對台灣政府製造防疫施政的壓力。