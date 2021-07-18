漢光37號實兵反登陸操演式微？ 主場讓給空軍六聯隊

漢光37號演習實兵演練計劃在9月舉行，由陸軍八軍團主辦。據了解，由於疫情管制與「漁情」影響，操演主軸傾向從過去的「反登陸」、「灘岸殲敵」操演，改以空軍六聯隊的主導的「佳冬戰備道啟用為」亮點，並由總統親自校閲。

台1線佳冬戰備道是國內6處公路戰備道之一，是唯一尚未實際驗證戰機起降的戰備道，2011年11月17日「長青12號」操演，國軍原定在佳冬戰備道執行戰機與慢速定翼機起降操演，因天候因素，戰機僅實施低空衝場。今年漢光37號演習因疫情延後到9月中旬驗證起降；公路總局已進行戰備道中心線兩側共24公尺寬路面瀝青混凝土刨鋪、中央護欄吊運作業等設施改善，並整備軍演管制設施，全長近3公里，目前中央封閉區域暫停開放，演習當天則全段限時封閉。

據了解，此次佳冬戰備道啟用，除三型主力戰機外，視天候狀況，規劃安排C-130運輸機、E-2K預警機和P-3C反潛機降落。而由於戰備道啟用，空域衝突，原規劃特戰營跳傘空降昌隆農場科目已取消，今年「紅軍」不會有實兵科目。

據了解，原本每年都有一個特戰營實施空降專精訓練，期末配合漢光擔任攻擊軍，誘導作戰區執行反空降操演。但今年空降專精訓練已經在5至6月份執行完畢，遇到漢光實兵延後，原先空降昌隆的科目，空域與戰備跑道衝突，八軍團決定反空降以高司狀況發佈，取消實兵跳傘。

此外，今年三軍聯合反登陸操演安排在屏東滿豐陣地，當地時間前年曾實施過一次大規模的實彈操演，但當時蔡總統就並未出席，而今年變數更大，一對秘魯祖孫感染變種病毒就在附近的村莊，現雖受控制，但若貿然安排層峰前往校閲，仍有風險。

且原本漢光實兵在7月舉行，仍在禁漁期間，但現在延到9月，若管制海域，勢必影響漁民權益，潛在漁民抗爭不知是否能排除，安排層峰前往恐有遭地方反彈之虞。

目前所有國道戰備跑道起降都已完成啟用，唯一的「省道」佳冬戰備道，堪稱是蔡總統任內最後一塊國防拼圖。而國道起降，因為屬於封閉的道路，只有陸航空中戒護兵力；此次省道屬開放型空間，「敵情顧慮」比國道高，因此八軍團派遣特戰部隊，在跑道南北端，執行地面協力戒護。相關戰訓科目實施均由空軍六聯隊主導。